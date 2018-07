Ciclismo Cabalgada de Julen Irizar para estrenar su palmarés Julen Irizar levanta los brazos en la meta de Pedrogao Grande. / JOAO FONSECA El bergararra del Euskadi-Murias gana la segunda etapa del GP de Portugal gracias a sus dotes de rodador IÑAKI IZQUIERDO Viernes, 20 julio 2018, 09:34

«Estoy muy contento. Es mi primera victoria en profesionales y eso siempre es especial. No es algo que me obsesionase, pero estrenar el casillero es algo muy bonito». Julen Irizar (Euskadi-Murias) se impuso ayer en la segunda etapa del Grande Prémio Nacional 2 de Portugal, entre Castro Daire y Pedrógão Grande, gracias a una soberbia cabalgada en solitario de 25 kilómetros en la que explotó su potencia y sus dotes de rodador.

El bergararra, de 23 años y que cumple su segunda temporada como profesional, explica que «la carrera ha ido muy rápida, pero al final conseguimos hacer la fuga tres corredores, Txomin Juaristi (Fundación Euskadi), Mauricio Moreira (Caja Rural) y yo. Cuando hemos cogido cinco o seis minutos, he visto que teníamos opciones. A 25 de meta, en una bajada, he visto que me quedaba solo en cabeza y he decidido tirar para adelante». Ganó con el pelotón encima, pero con tiempo para disfrutar y saborear la victoria. Levantó los brazos con tranquilidad.

Irizar se vio «fuerte en ese tramo final. Sabía que estaba bien, pero durante todo el día me he encontrado mejor de lo previsto, muy fuerte. En junio terminé el primer bloque de la temporada y descansé dos semanas antes de volver a entrenarme fuerte. Sabía que llegaba bien a esta carrera».

Quinta del equipo

La de ayer de Irizar es la quinta victoria del Murias esta temporada. Jon Aberasturi y Mikel Bizkarra ganaron sendas etapas en la Vuelta a Aragón, Eduard Prades se impuso en el Tour de Noruega y Cyril Barthe se llevó otra victoria la semana pasada en el GP Torres Vedras-Trofeu Agostinho. Barthe ayer fue décimo y es quinto de la general.

Irizar opina que «la dinámica del equipo es muy buena y eso ayuda. No se trata solo de las victorias, porque nos costó lograr la primera, sino de que desde el principio de temporada se están haciendo las cosas bien. Eso nos ayuda a todos individualmente. En el equipo están contentos».

El director del Murias en Portugal es David Echávarri, que explicó que «la etapa ha salido muy rápida con muchos cortes y hasta el kilómetro 50 no se ha hecho la fuga del día de tres ciclistas con Irizar. A falta de unos 30, tras coronar el último puerto, Julen se ha escapado en solitario. La verdad es que el equipo ha trabajado muy bien y ha estado presente en todos los cortes. Y al final el trabajo se ha rematado con la victoria».

Durante la escapada, el coche del Murias tocó a uno de los integrantes de la fuga, Txomin Juaristi, que cayó al suelo. No sufrió daños de consideración y sus compañeros de escapada le esperaron para continuar la marcha juntos.

Jon Odriozola, mánager deportivo del Murias, celebró la victoria: «No puedo estar más orgulloso de estos jóvenes que están demostrando el carácter y la personalidad de este gran equipo. Seguimos sumando triunfos y llevando muy alto el nombre de Euskadi».

Julen Irizar competirá en Ordizia y Getxo después de terminar esta cita portuguesa. «En las etapas que restan espero poder hacer un buen trabajo para nuestros velocistas». En agosto, tiene por concretar aún el calendario, pero lo normal es que se centre en las clásicas de Francia, acordes a sus virtudes de rodador.