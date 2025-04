El Irudek Bidasoa Irun vela armas

Iñigo Aristizabal Irun Sábado, 26 de abril 2025, 07:10 Comenta Compartir

El Irudek Bidasoa Irun no tiene partido este fin de semana, a pesar de que se disputa la vigesimosexta jornada de la Liga Asobal. Como ... estaba establecido, los equipos clasificados para cuartos de final de las competiciones europeas (Barça en Champions League y Bidasoa en European League), adelantaron sus encuentros. De no haber sido así, los irundarras tendrían que jugar en Benidorm. No obstante, el hecho de no tener cita liguera y estar centrados en la competición europea no impide que los bidasotarras estén este fin de semana pendientes de lo que ocurra en la Liga Asobal. Solo quedan cinco jornadas para el término de la misma y está todo muy igualado en la lucha por el subcampeonato.

Y por el podio, pelea en la que los de Alex Mozas aventajan en tres puntos al Torrelavega (y con mejor average) y en cuatro al Atlético Valladolid, a quien deberán visitar el 18 de mayo. El conjunto pucelano también tiene un partido más, el que jugó la semana pasada contra el Barça, con sonada victoria 26-24. No hay que perder de vista a Ademar y Logroño, aunque parece que están lejos -a cinco y seis puntos- como para poder acabar terceros. En cuanto al premio gordo, Bidasoa y Granollers están empatados en el segundo puesto, con average favorable a los de amarillo pero la ventaja de los vallesanos de que van a jugar un partido más. Eso sí, los dos siguientes bastante complicados, mañana en casa contra el Ademar León y el próximo fin de semana en Torrelavega. Así como los irundarras tienen libre, el Melsungen sí tiene partido. Será este sábado, a las 19.00, en la cancha del vicecolista Erlangen. Si gana, podrá empatar en lo alto de la clasificación con el Fuchse Berlin, que ahora tiene dos puntos más pero también un partido más disputado y no juega. Después quedarán siete jornadas más en las que el equipo de Erik Balenciaga buscará el primer título liguero de su historia. Remontar un gol Centrándonos en la European League y en los sesenta minutos que restan para decidir si es Irudek Bidasoa Irun o MT Melsungen quien se clasifica para la Final Four, el decorado es distinto al que se preveía. El potencial del Melsungen hacía pensar en una derrota, incluso amplia, en el partido de ida. Pero solo fue por un gol, 28-27, por lo que se podría decir que el partido empieza 0-1 y que el conjunto amarillo debe ganar por más de un gol para lograr su objetivo. Si lo hace por la mínima se irá directamente al lanzamiento de penalties, sin prórroga. El polideportivo Artaleku se quedará pequeño, se han vendido todas las entradas. Marcos Fis, a la selección Marcos Fis, hijo del exjugador del Bidasoa Julio Fis, es la principal novedad en la lista de Jordi Ribera para los partidos de la quinta y la sexta jornada de la fase de clasificación del Europeo 2026, el 8 de mayo contra Italia en Fasano y el 11 frente a Letonia en Huesca. Imanol Garciandia y Kauldi Odriozola son los guipuzcoanos de la lista.

