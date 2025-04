Alex Mozas: «Confío mucho en la mentalidad del equipo»

Iñigo Aristizabal Irun Viernes, 11 de abril 2025, 10:44 Comenta Compartir

El Irudek Bidasoa Irun inicia hoy un viaje de cinco días que le llevará a Guadalajara, donde jugará este sábado a las 20.30 el partido de la vigesimocuarta jornada, y a Benidorm, donde el martes disputará el encuentro de la vigesimosexta, adelantado para tener libre el fin de semana entre los dos partidos contra el Melsungen alemán.

Los dos rivales a los que se va a medir el equipo irundarra en cinco días tienen catorce puntos y están en posición de descenso. En ese sentido, Alex Mozas asegura que «cuando llegas a este tramo de la temporada, prefiero enfrentarme a alguien que se juegue algo por arriba, o obviamente que no se juegue nada, que a estos equipos».

Conoce bien la situación porque «yo he estado en el lado de Guadalajara. Teníamos que ganar partidos que parecían imposibles para salvarnos y lo conseguimos. Porque al final vas con otra intensidad. No tienes respeto por el rival, piensas que vas a pasar por encima del que tengo delante sí o sí, porque si no está el descenso. Y lo importante para nosotros va a ser igualar la intensidad que va a proponer el Guadalajara».

El equipo alcarreño «juega bien, tiene buenos jugadores y sabe lo que hace. Está haciendo buena segunda vuelta, pero eso queda en un segundo plano, porque yo creo que lo que nos van a proponer va a ser un partido a vida o muerte». En anteriores jornadas, «estamos viendo que los que se juegan con nosotros la clasificación europea están en un muy buen momento también, y que no tenemos margen, que tenemos que salir al campo a llevarnos el partido por las buenas o por las malas. Jugando bien, jugando mal, como sea».

El madrileño sabe que la situación clasificatoria de los dos equipos no distraerá a sus jugadores: «Confío mucho en la mentalidad del equipo, en que sabemos que nos quedan siete partidos de liga en los que tenemos que ganar todos, y empezando por Guadalajara».

