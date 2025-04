Tercera victoria en apenas una semana

Xabier Manzanares San Sebastián Domingo, 27 de abril 2025, 15:21 Comenta Compartir

Tercera victoria consecutiva para las jugadoras del Super Amara Bera Bera en apenas una semana. El equipo parece no conocer el significado de la palabra ... descanso y continúa firmando una temporada exigente, en la que, pese a la acumulación de partidos, no muestra signos de fatiga tras su participación en Europa y su brillante actuación en la Copa de la Reina. Las de Imanol Álvarez lograron imponerse al Granollers 26-32 en un partido en el que las de Bidebieta se adelantaron desde el inicio y las locales no lograron cerrar la brecha en el marcador.

Granollers Mera, Vila (4), Guarieiro (2), Polonio (2), Capdevila (7, 3p), Rodríguez (6) y González (3) -siete inicial- Kofler, López Quer (1), Hombrado (1), Jallow, Juan, Nuez, Tort y Gassama. 26 - 32 Super Amara Bera Bera Prades, Etxeberria (4), Arrojeria (5), Gavilán (1), Arroyo, Ogonovszky (5) y Hernández (2) -siete inicial- Álvarez (3, 2p), Karsten (2), Erauskin (2), Menéndez (1), Tchaptchet (3), Louis (1) Rodrigues (3) y Kostic. Parciales: 2-3, 3-6, 5-8, 8-10, 9-13, 11-17 -descanso- 13-20, 17-22, 18-26, 19-27, 21-29 y 26-32.

Árbitro: Martín y Martínez. Excluyeron a Lea Kofler, Blén Rodríguez y Melinda Louis. Le trajo buenos recuerdos el Palau d'Esports a la portera del Bera Bera Lucía Prades. En él logró hace apenas un mes y medio su primera Copa de la Reina en un torneo en el que la castellonense fue una de las jugadoras más destacadas. Con un seguro bajo palos y Maitane Etxeberria muy enchufada en el partido, las de Imanol Álvarez lograron completar una primera mitad casi perfecta, si no llega a ser por una cierta precipitación en el ataque (9-13). Tras el paso por los vestuarios las jugadoras del Super Amara Bera Bera salieron igual de enchufadas. Disminuyeron las pérdidas en ataque y la distancia en el marcador continuó ampliándose. La húngara Eszter Ogonovszky, con su característico lanzamiento exterior, se encargó de que las de Imanol Álvarez pudieran cerrar el partido con tranquilidad, ya que la defensa local no fue capaz de bloquear los rápidos disparos de la jugadora con el dorsal '4'. Con este triunfo el equipo donostiarra finaliza por todo lo alto su andadura como visitante en la temporada regular. La mirada puesta en el playoff Después de una temporada llena de emociones, tras la participación europea, y a falta de un partido liguero para que finalice la temporada, el conjunto de Imanol Álvarez pone el foco en los playoffs por el título. Los ocho primeros equipos, según el orden de la clasificación al final de la temporada regular, se enfrentarán en eliminatorias a doble partido. El Super Amara Bera Bera, que ocupará la tercera posición, tendrá como rival al equipo que termine en sexto lugar: Elche, Rocasa o Granollers. Habrá que esperar hasta el último partido para conocer finalmente quién será su rival en los cuartos de final.

