Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Lyndie Tchaptchet lanza a portería ayer en A Sagriña. Guardés
Balonmano

El pulso entre líderes termina en tablas

El Super Amara Bera Bera no pasa del empate ante el Guardés pero se amarra al primer escalón de la clasificación gracias a la diferencia de goles

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:48

El Super Amara Bera Bera no pasó del empate ayer en A Guarda. El duelo entre los dos equipos que lideran la clasificación de la ... Liga Guerreras lo siguen haciendo con idéntico número de puntos, con tres victorias y un empate. Pese al reparto de puntos, las de Bidebieta siguen en lo alto de la tabla gracias a una mejor diferencia de goles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  4. 4

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  10. 10

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El pulso entre líderes termina en tablas

El pulso entre líderes termina en tablas