Imanol Álvarez: «El equipo está dolido pero vamos motivadas a por la Copa»

El Super Amara Bera Bera se encuentra a las puertas de una de las citas más importantes de su temporada. Desde mañana se disputa en ... Granollers la fase final de la Copa de la Reina. Un título que las donostiarras esperan levantar por tercera vez consecutiva en la final del domingo. Imanol Álvarez ha ganado como entrenador las cuatro finales en las que ha participado y desea conseguir la quinta.

– ¿Es la Copa una de las citas más esperadas del curso?

– ¡Por supuesto! Estamos con muchas ganas de disputarla. Según se acerca y van pasando los días, la cabeza ya entra en modo Copa, en los recuerdos del año pasado, en volver a vivirlo, en intentar disfrutar tres días de balonmano intenso, de mucha fatiga, pero siempre con gusto. Hay que pensar en todo ello ahora, porque una vez que empieza, si tienes la suerte de ir pasando, no tienes mucho tiempo, la verdad. Es una competición muy bonita para vivir desde dentro, si eres capaz de controlar un poquito los nervios.

– ¿Cómo está el equipo?

– Está con ganas, un poco dolido y con dudas. Al final, sumar tres derrotas seguidas en Liga no es habitual, no es normal en Bera Bera. Sobre todo la última fue bastante dura. El equipo no ha vuelto a competir desde el día de Elda, que fue un muy mal día. Pero creo que nos ha venido bien la semana internacional. El equipo está dolido pero vamos motivadas a por la Copa.

– Pese a las derrotas, en las quinielas parten como favoritas.

– Sí, puede ser. Al final, en las competiciones domésticas, en la última década siempre hemos peleado por todo. Eso es un orgullo para el club y para las jugadoras que componen este grupo. No nos importa llevar esa vitola, eso no es lo importante. Lo importante es sentirnos bien, salir un poco de esa dinámica mala de resultados y volver a generar confianza. Me imagino que todo el mundo pensará que es un buen momento para atacarnos, pero saben también que estas competiciones son algo diferente.

– ¿Qué análisis hace de los últimos resultados?

– Este año yo creo que al equipo le está costando más superar los malos momentos que ocurren durante un partido. Es algo que venimos hablando, que estamos trabajando. Veo al equipo con ganas de mejorar eso. Ahora creo que puede ser el factor importante es que es otra competición, una especial para nosotros y confío que eso nos dé un plus porque además nos hace falta.

– El primer paso será ganar al Rocasa Gran Canaria.

– Será muy importante como lleguemos mentalmente a ese primer partido. Las primeras acciones son muy importantes, más en esta situación, que venimos de perder tres partidos y hay que dar la vuelta a eso. Jugar contra Rocasa es un clásico. Tiene jugadoras veteranas, es un buen equipo y es verdad que en los últimos partidos de Liga no han estado tan bien, igual que nosotras, pero como cualquiera de los rivales, allí va a ser muy duro. El último enfrentamiento ante las canarias terminó en empate.

– ¿Cómo se gana a este Rocasa?

– Haciéndolo todo muy bien. Tenemos que estar preparadas para jugar un partido duro a 60 minutos, que se puede decidir en una acción final. Espero ver nuestra mejor versión, confío que así sea. Hemos jugado muchos partidos los dos equipos desde ese empate y el ambiente también es distinto. Sabes que, o ganas o te vas a casa, y hay que jugar con eso. Mentalmente hay que llegar concienciadas.

– ¿Llegan todas físicamente bien?

– Ninguna va a decir que está lesionada, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere participar y eso es bueno también para el entrenador. Por suerte están todas bien.

– ¿Se pueden dosificar fuerzas en un torneo así?

– No, hay que jugar el primer partido a tope sin pensar en más. No nos va a dar tiempo a reservar a nadie, seguro. Entonces, hay que jugar para ganar. El sábado lo mismo, con las que mejor estén. Si alguna no puede, no puede, pero las mejores tienen que jugar.

– En caso de llegar a la final, ¿contra quien le gustaría jugar?

– No lo sé. Si juego la final me daría igual contra quien jugar. En una competición así cualquiera te puede ganar, vamos con mucho respeto. Incluso los equipos que dicen que con participar en este torneo es suficiente, van sabiendo que a un partido puedes ganar a cualquiera. Por eso debemos estar alerta siempre.