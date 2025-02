Alba Menéndez: «Hemos demostrado tener hueco en la European League»

El Super Amara Bera Bera tardará en olvidar lo vivido en el Josean Gasca el pasado domingo. El conjunto donostiarra celebró junto a su afición ... un éxito que no se mide con trofeos. Las de Imanol Álvarez se han clasificado para jugar los cuartos de final de la European League y lo pudieron festejar junto a los más de 1.900 aficionados que abarrotaron las gradas del polideportivo para animar al equipo. Alba Menéndez, voz autorizada como capitana del vestuario, da las gracias una y otra vez por el cariño recibido.

– ¿Qué se siente desde la pista jugando con el Gasca repleto de gente?

– Mucha alegría, una felicidad inmensa. Nuestro primer objetivo está cumplido y ver a la afición volcada así en el Gasca ha sido increíble. Solo podemos dar las gracias, porque fue alucinante jugar así, todo el equipo está muy agradecido por todo el cariño .

– Hubo gente incluso en los córners desde los que apenas se ve la portería.

– Sí, fue increíble. No tenía duda de que el Gasca iba a responder, porque siempre lo hace. Hemos visto que en esta fase de la European League han estado junto al equipo como nunca. El domingo incluso en sitios donde no se ve. Sabiendo que no se veía, la gente compró una entrada y vino a vernos. Una pena que no pudimos ganar el partido, pero creo que lo disfrutamos muchísimo, tanto nosotras en la pista como todos los que nos han apoyado desde la grada.

– Sin nada en juego, llegaron a ir perdiendo por nueve goles, pero lo pelearon hasta el final.

– Sí, yo creo que nos ha pasado un poquito como en el partido de allí. Que hicimos una buena primera parte. Pero en la segunda parte no sé qué nos pasó, que nos despistamos y se nos fueron. Pero bueno, somos un equipo guerrero, un equipo luchador y queríamos intentar ganar el partido en casa. Fue una pena quedarnos a dos goles, pero bueno, lo intentamos. No podíamos hacer otra cosa, el público se lo merecía, por lo menos lo teníamos que intentar. Es que, insisto, solo podemos dar las gracias una y otra vez, fue increíble.

– ¿Cómo se enteraron de que estaban matemáticamente clasificadas?

– Yo estaba en casa viendo el partido en el sofá y el streaming me iba dos minutos retrasado. Estamos las del equipo hablando por Whatsapp, y me di cuenta por los comentarios de una compañera que iba con retraso. Le pedí que no dijera nada, que ya vería yo el resultado, pero antes de que yo pudiera ver el final ya empezaron a llegar mensajes, memes… Alguna ya puso que lo habíamos conseguido. Llegaron mensajes de agradecimiento a París. Me enteré un poco de una manera graciosa. Pero con todo decidido había que jugar el domingo.

– ¿Cambió el plan de partido?

– No perdimos el objetivo de intentar ganar el partido, salimos a disfrutar. Es verdad que con un punto más de relajación, porque ya estaba todo hecho. Pero fue raro, porque hasta el sábado pensábamos que el del domingo iba a ser un partido de vida o muerte. París nos hizo un regalazo bastante inesperado, la verdad, porque hasta ahora no había ganado en ningún partido. Y no esperábamos que pudiesen ganar a las noruegas, porque las noruegas se jugaban todo.

– A principio de temporada el objetivo era jugar esta fase de grupos. ¿Se quedó pequeño?

– Bueno, puede ser. Empezamos con un objetivo quizás pequeño, el poder pasar a esta fase. Pero era algo muy deseado en el club. Llevábamos muchas temporadas queriendo pasar a esta fase de grupos. Pero una vez lo conseguimos, el siguiente objetivo no era solo jugar y disfrutar, era también luchar por pasar a la siguiente fase. Eso lo dejamos claro. Y mira, lo hemos conseguido.

– Se han colocado entre los ocho mejores equipos de la segunda competición continental.

– Sí, hemos demostrado tener hueco en la European League y que merecernos estar en la fase de grupos. Es como para estar muy contentas. Hemos sido capaces de escribir una página más en la historia del club.

– Esa historia continúa en Alemania. El Blomberg-Lippe espera en cuartos de final.

–Sí, un equipo muy duro. Tenemos que estudiarlas más, pero los equipos alemanes son equipos muy físicos, muy fuertes. Todavía no hemos visto mucho del Blomberg, pero bueno, un poco por encima sabemos de qué son capaces. Así que nada, volvemos a Alemania por segunda vez este año. Y por qué no decirlo, quizás ahora podamos ir un poquito más allá. Somos ambiciosas, no nos conformamos con esto. Ya que hemos llegado a la eliminatoria de cuartos, queremos ir a Viena donde se jugará la 'final four'. Estamos a dos partidos de conseguirlo.

– No han tenido mucho tiempo para celebrarlo. La Liga Guerreras no da tregua.

– ¡Qué va! Mañana tenemos otro partido en el Gasca. Viene Porriño a jugar aquí (19.00 horas) y volvemos a jugar el sábado (18.00 horas) con viaje incluido a Elda. Creo que vamos a tener una semana dura con dos partidos. Tenemos que seguir sumando puntos en liga para terminar lo más arriba posible de cara a jugar los playoff por el título.