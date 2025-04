Rosó Buch: «Estamos felices, el IDK se merecía continuar compitiendo en la élite»

«Lo hemos conseguido, ha salido cara hoy», celebró tras el partido Rosó Buch. «Estoy súper contenta ahora mismo, es momento de celebrar la permanencia ... y de quitarse una mochila muy pesada que veníamos arrastrando. Es momento de tirarla y de por fin poder estar tranquilas», apuntó la jugadora catalana.

La escolta se sinceró y explicó que muchos momentos han sido psicológicamente muy complicados de superar durante la temporada. «Con el equipo que tenemos la presión era muy grande porque somos conscientes que con una plantilla así bajar hubiese sido un fracaso enorme. La cabeza es muy importante, además también hemos tenido muchos partidos de cara o cruz al final que siempre nos salía en cruz y es complicado cuando estás jugando así, cuando sabes que las cosas no salen, que el equipo no ha hecho el click, no tienes la misma confianza. Es muy difícil jugar así, la verdad es que ha sido un año muy complicado», explicó.

Respecto al encuentro decisivo, no dudó en explicar que ella lo vivió como un «sufrimiento de partido, reflejo de lo que ha pasado esta temporada de sufrimiento. Ha salido bien al final, ese triple de María Eraunzetamurgil en la esquina nos ha dado la vida», festejó su compañera.

Quiso tener también palabras de agradecimiento para el Ibaeta Basket, «el IDK se merecía continuar compitiendo en la élite. Estoy y estamos muy felices porque IDK Euskotren, el club se lo merece. Por supuesto, también la afición a la que dedicamos esta victoria y haber logrado el objetivo».

Palabras de cariño

En la pelea final que un equipo se salve significa que otro no ha podido conseguirlo. En este caso el Celta será el equipo que junto a Ardoi -matemáticamente descendido hace algunas semanas- no compita la temporada que viene en la Liga Endesa. Buch quiso mandar un mensaje para ambos equipos. «Quiero mandar un mensaje de muchísimo ánimo al Celta, la verdad es que han hecho una temporada espectacular, cada sábado estaban ahí complicándonos las cosas, es una pena que bajen, espero que lo vuelvan a primera lo antes posible y dar muchísimo ánimo y también por supuesto al Ardoi», señaló.