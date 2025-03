La noche es muy oscura contra los grandes equipos

Raúl Melero Jueves, 6 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

No mola y sirve de muy poco hablar en condicional. El 'si hubiera...', 'si hubiese...'. Estaríamos hablando ahora mismo de que el IDK Euskotren ... había mandado un mensaje al resto de enemigos de que no es equipo para pelear por la permanencia. Porque tuvo muy cerca derrotar al Girona, segundo clasificado de la liga. Pero las luces del coche que pilota Azu Muguruza no cambiaron de cruce a largas, a pesar de que anochece cada vez más tarde. El último cuarto fue oscurísimo en ataque, Bulgak eligió mal casi todas sus acciones, no hubo fluidez ni el equipo fue capaz de anotar desde el tiro libre y con solo siete puntos en diez minutos fue imposible.

No metió muchos más el cuadro gironí. Los suficientes para llevarse el triunfo del Gasca. Se apoyó en el cuarto de la verdad en Mack y sus interminables brazos, cinco puntos de la súper estrella Chloe Bibby y un triple de Ygueravide a falta de un minuto, 66-72, que fue la puntilla. El IDK estuvo a tiro durante varios ataques pero no tuvo clarividencia para sacar ventajas a la defensa zonal del Girona. IDK Euskotren González (10), Prieto (5), Massey (7), Claessens (8) y Bulgak (9) -quinteto inicial- Cornelius (6), Buch (6), Mbulito (3), Pendande (12), Eraunzetamurgil (0) y Halvarsson (0) T3:6/16 T2:17/38 T1:14/16 REB:28 ASIS:5 ROB:4 PERD:14 TAP:0 FAL:14 66 - 72 Uni Girona Lundquist (11), Canella (0), Touré (7), Bibby (12) y Mack (14) -quinteto inicial- Guerrero (12), Ygueravide (5), Pierre-Louise (4), López (), Tate (0) y Hristova (7) T3:8/20 T2:20/44 T1:8/9 REB:29 ASIS:8 ROB:5 PERD:7 TAP:1 FAL:19 Parciales 17-16, 33-41 (descanso) 59-58 y 66-72 (final)

Árbitros: Checa, Caamaño y Gómez. Sin eliminadas. Fue una pena porque después de un gran arranque, 7-2 (min. 4) y de verse después detrás en el marcador, el cuadro guipuzcoano tiró de casta en el tercer cuarto, no solo para paliar diez puntos de desventaja, sino para ponerse por delante y llegar con opciones de ganar. En un abrir y cerrar de ojos Será eso lo que tienen los buenos equipos, o los que están hechos para cotas gigantes, como es el Girona. Un canastón de Lara González, sensacional primera parte de la guipuzcoana, dio la máxima al IDK , 32-26 (min. 26). Pero hasta ahí tuvo su primer apagón la escuadra de Muguruza. Encajó un parcial 1-15 en un abrir y cerrar de ojos, masacradas atrás por los triples y algún que otro rebote de ataque. Las estrellas del Girona se pusieron tacón alto y vestido de gala para brillar en esos últimos cuatro minutos. Lindquist con un triple, Mack y su envergadura, un tiro de Bibby, y dos triples de Hristova hicieron un socavón en el moral de las de Ibaeta que se marcharon ocho abajo al descanso. Solo Pendande pudo aguantar el nivel anotador de las visitantes. Y lo que había sido una noche aciaga en el tiro, se convirtió en la solución. Dos triples de Claessens permitieron estar cerca del encuentro y cinco puntos consecutivos de Massey, les pusieron a rebufo del Girona, 46-51 (mi. 26). Empezó a perder balones el cuadro catalán, un robo de Alba sin premio, otro de Cornelius con canasta y falta. Repitió la neerlandesa con un dos más uno y un triple de Bulgak pulsó el botón de ignición, 59-57 para el IDK. El cohete despegaba al cielo de Amara. Otro triple de la sudanesa puso cuatro arriba al IDK y a partir de ahí el partido se convirtió en un toma y daca pero con muchos errores. El IDK hizo en el último cuarto uno de cinco triples y dos canastas de nueve intentos. Se hizo de noche demasiado pronto porque el cuadro de Ibaeta mereció pelear el partido hasta el final. El domingo otra oportunidad de sumar, esta vez ante un equipo más terrenal, el Araski.

