Motos desata la tormenta perfecta
El donostiarra insufla energía y confianza a sus compañeros, que en una gran segunda parte bailan al son de Hanzlik, Varela y Korsantia
Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:17
Siete puntos de diferencia. En la valoración, 34 más el Gipuzkoa Basket que su oponente. Quiere eso decir que jugó rematadamente mejor, a pesar de ... que el partido se decidiera al final y que hubo que sufrir. Como sufrió el protagonista del choque. A Mikel Motos se le subió la bola, recibió dos golpes en la cara de Mwema y Richardson pero se mantuvo en pie. Desató la tormenta perfecta porque sus estadísticas no engañan: nueve puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y dos robos de balón. Y lo más importante, metió una marcha más en defensa que contagió a sus compañeros. Primero, para remontar y después para certificar un triunfo sabrosísimo, ante uno de los mejores equipos hasta el momento de la liga con jugadores diferenciales, que le deben ayudar a escapar definitivamente de abajo.
No es fácil hacer lo que firmó el jugador de Aiete. Porque tuvo que defender a Walker, el jugador exterior más entonado de los alicantinos, pero sumó en todas las facetas. Punteando tiros, tocando rebotes, robando bolas. 'Así es mucho más fácil', pensaron sus compañeros. Y se pusieron a bailar.
Inveready Gipuzkoa Basket
Zubizarreta (0), Maiza (2), McGhie (9), Korsantia (10) y Nicolau (9) -quinteto inicial- Varela (12), Hanzlik (8), Motos (9), Ansorregi (7) y Ngom (10)T3:9/38 T2:18/29 TL:14/16 REB:37ASIS:18 ROB:7 PERD:9 VAL:96
77
-
70
Alicante
Torres (10), Walker (21),Richardson (9), Tamba (3) y Larsen (16) -quinteto inicial- Llorente (0),Aris (5), Jordá (0), Mendikote (4), Mwema (0) y Coulibaly (2) T3:3/15 T2:19/41 TL:23/30 REB:31ASIS:8 ROB:5 PERD:9 VAL:62
-
Parciales 21-14, 35-39 (descanso) 55-56 y 77-70 (final)
-
Árbitros Zamora, Ibáñez y Aranzana. Sin eliminados.
-
Incidencias
Y eso que la música no pegaba con el repertorio que tenía ensayado el Gipuzkoa Basket. A falta de 1:15 para acabar el tercer cuarto, el Alicante ganaba por siete, 49-56, llevando el partido muy serio, explotando a sus mejores jugadores y atacando hacia el aro con facilidad.
El único pero al equipo de Perelló fue que amenazó poco desde fuera –solo lanzó quince triples por 38 el GBC– y en cuanto los de Sergio García vieron aro, comenzó al fiesta. Canasta más adicional de Ngom y triple de Hanzlik, dejaron un esperanzador 55-56 antes del cuarto de la verdad. Y el checo quería más y por eso el primer balón que le llegó, lo metió también desde 6,75, 58-56. El GBC ya estaba por delante y tenía a Mikel Motos. Poca broma con eso.
Varela se olvidó del jet-lag que provoca venir desde Chile dos días antes y arrancó una sinfonía deliciosa, primero con triples y después con pases. Ansorregi, el soldado universal de Azkoitia, se unió a la fiesta y eso derivó en poner patas arriba el choque, 69-62 (min. 35).
La puntilla
Lo mejor que se puede decir de un equipo es que todo suman. Y así fue. 'Zubi' jugó con mucho dolor, Maiza repartió pases, McGhie clavó sus triples, Ngom quitó las telarañas del techo y Nicolau siempre está. Todos sumaron y Sergio movió las fichas con maestría. Todos le dieron algo y en el momento de acierto, que llegó, se tiraron a tumba abierta a por la victoria.
Apretó, por supuesto, el Alicante que se puso a rebufo, 71-68, pero no le dio para poner el DRS y rebasar a los guipuzcoanos. La grada apretó, sabiendo que el partido se jugaba ahí. Y se juntaron un chileno y un georgiano para, con una canasta de Korsantia, y cuatro tiros libres dejar el partido visto para sentencia antes de que Mikel Motos realizara su última obra de arte.
Sacar un falta en ataque y retirarse al banquillo ovacionado por público y compañeros. No es para menos. Cualquiera no desata una tormenta perfecta para que se surfee la victoria.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión