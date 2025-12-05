Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Motos frena un ataque de Jordá. Estrada

Motos desata la tormenta perfecta

El donostiarra insufla energía y confianza a sus compañeros, que en una gran segunda parte bailan al son de Hanzlik, Varela y Korsantia

Raúl Melero

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:17

Siete puntos de diferencia. En la valoración, 34 más el Gipuzkoa Basket que su oponente. Quiere eso decir que jugó rematadamente mejor, a pesar de ... que el partido se decidiera al final y que hubo que sufrir. Como sufrió el protagonista del choque. A Mikel Motos se le subió la bola, recibió dos golpes en la cara de Mwema y Richardson pero se mantuvo en pie. Desató la tormenta perfecta porque sus estadísticas no engañan: nueve puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y dos robos de balón. Y lo más importante, metió una marcha más en defensa que contagió a sus compañeros. Primero, para remontar y después para certificar un triunfo sabrosísimo, ante uno de los mejores equipos hasta el momento de la liga con jugadores diferenciales, que le deben ayudar a escapar definitivamente de abajo.

