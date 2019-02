Final Copa 2019 Laso: «No es tapón, es rebote» Pablo Laso, durante la final. / Efe El técnico vitoriano y el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid se quejan amargamente del arbitraje sufrido ante el Barça Lassa ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 17 febrero 2019, 23:29

«No es tapón, es rebote». Pablo Laso se mostró tajante sobre la acción que dio el título de Copa del Rey al Barça Lassa, en la que los árbitros concedieron canasta a Ante Tomic por un presunto tapón ilegal de Anthony Randolph. Fueron apenas sus únicas palabras en una rueda de prensa en la que la voz cantante la llevó Juan Carlos Sánchez, responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid. «Yo creo que no ha sido falta, sino un tapón legal. Es el segundo año que ocurre una desgracia en el arbitraje contra el Real Madrid. Viendo esa jugada en el Instant Replay, si entre los tres no han visto que es un tapón legal, algo ha pasado que está mal», señaló el directivo, cuya presencia junto al entrenador vitoriano atestigüo el carácter excepcional de la comparecencia y la importancia que el club de Chamartín otorgaba a mandar un mensaje alto y claro reprobando el arbitraje sufrido. «Ya en la pasada Copa del Rey sufrimos una situación parecida y nos callamos, pero creo que ya no nos debemos callar», añadió el directivo en una intervención en la que dejó patente su enfado por lo sucedido.

Se le preguntó Juan Carlos Sánchez si el Real Madrid iba a adoptar algún tipo de medidas. «La única reclamación es el derecho a la pataleta, que en ese sentido no nos vale para nada, pero sí queremos que se tome nota de estas acciones. Si en el Instant Replay las imágenes no son las mismas que en Movistar nos tendremos que callar y habrá que mejorarlo», respondió el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid.

«En un momento crucial, como el año pasado y éste, hay que tener una certeza de que estamos tomando una decisión correcta, para no perjudicar. El partido lo podían haber ganado ellos, pero hay que tomar la decisión correcta», subrayó Juan Carlos Sánchez, que indicó que ya había solicitado una admisión oficial de que los árbitros erraron. «Yo he pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado. Lo que no quiero es que un error dos años seguidos nos vuelva a pasar. Nos puede pasar a nosotros o a otro equipo, pero hay que decir basta ya».