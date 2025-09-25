El IDK mide su punto de forma ante el Araski en la Euskal Kopa Juega este jueves en Durango (19.00) ante las gasteiztarras y el viernes lo hará frente al Gernika a la misma hora

El IDK Euskotren afronta hoy y mañana sus dos últimos encuentros de la pretemporada, que los disputará en el marco de la EuskalKopa. El torneo entre el conjunto de Ibaeta el Araski de Gasteiz y el Lointek Gernika se disputará en el polideportivo Landako de Durango. Las pupilas de Azu Muguruza juegan esta tarde (19.00 horas) ante el Araski y mañana lo harán frente al conjunto vizcaíno con el mismo horario.

Tras la suspensión del partido que estaba programado para el pasado sábado ante el Ardoi, las jugadoras del IDK no se visten de corto desde que derrotaron al Bosonit Unibasket de Logroño el pasado día 13. Así que hay muchas ganas de volver a competir para afinar la forma con la vista puesta en el próximo 4 de octubre. No hay duda que medirse al Araski es una buena piedra de toque a falta de diez días para empezar la liga.

«Los tres equipos hemos conformado buenas plantillas en una liga que está todo tan difícil y queremos intentar empezar con buenas sensaciones, sólidas en la pista y a partir de ahí, ver el nivel de la liga», reconoció Azu Muguruza sobre los choques que les esperan en Durango. Por el momento Paige Robinson e Yvonne Ejim están siendo las jugadoras más acertadas en el aspecto ofensivo y la construcción del equipo va encaminada a dar la solidez necesaria para no pasar apuros en la Liga Femenina Endesa.

