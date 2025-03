Baskonia cae en Belgrado y el Partizan abre hueco

El Baskonia se aleja del play in de la Euroliga tras perder 86-73 ante el Partizan ayer en Belgrado. Los de Pablo Laso se ... colocan con un balance de 11 victorias, a tres del décimo puesto. El equipo alavés pagó su apagón en el segundo cuarto (20-7 de parcial, 45-25 al descanso). Reaccionó en la segunda parte y se acercó en el marcador para competir en el partido, llevó a estar a seis puntos, pero los de Obradovic se volvieron a ir en el tramo final.

Howard anotó siete puntos en un tercer cuarto en el que se lesionó. Luwawu-Cabarrot y Rogkavopoulos anotaron once puntos, 10 para Forrest y Samanic y 9 para Moneke y Hall. Los mejores en el Partizan fueron Jones con 21 y Brown con 19. El Baskonia no tuvo un buen regreso después del parón y no pudo ganar para quedarse a dos victorias del play in.