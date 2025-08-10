Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
La donostiarra Irati Mitxelena celebra su victoria en Eslovaquia.
Atletismo

Irati Mitxelena y María Vicente siguen con opciones de estar en Tokio

La saltadora de longitud ganó el viernes un meeting en Eslovaquia, mientras que la combinera espera alguna renuncia

Karel López

Karel López

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Irati Mitxelena y María Vicente son las dos atletas con licencia guipuzcoana que siguen peleando por estar del 13 al 21 de septiembre en el ... Campeonato del Mundo absoluto de Tokio, aunque no lo tienen fácil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  3. 3

    La política se desnuda en verano
  4. 4

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  5. 5 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de ayer en la Semana Grande de San Sebastián?
  6. 6 A prisión un joven detenido en San Sebastián por agredir sexualmente a varios menores
  7. 7

    Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes
  8. 8 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  9. 9 León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios
  10. 10

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irati Mitxelena y María Vicente siguen con opciones de estar en Tokio

Irati Mitxelena y María Vicente siguen con opciones de estar en Tokio