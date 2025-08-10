Irati Mitxelena y María Vicente siguen con opciones de estar en Tokio

Irati Mitxelena y María Vicente son las dos atletas con licencia guipuzcoana que siguen peleando por estar del 13 al 21 de septiembre en el ... Campeonato del Mundo absoluto de Tokio, aunque no lo tienen fácil.

La saltadora donostiarra de longitud, plata hace poco más de una semana en el Campeonato de España en Tarragona, se está mostrando muy regular por encima de los 6,50 metros y, en estos momentos, está dentro por ránking. Sin embargo, no cumple con la mínima exigida por la Federación Española para ser seleccionada (6,70 metros). Mitxelena ha saltado este año 6,65 metros. El viernes, la saltadora del Atlético San Sebastián se impuso en el meeting de Banska Bystrica, en Eslovaquia, con 6,51 metros. Era de categoría de plata. El jueves volverá a saltar en Guadalajara en busca de esos 6,70.

La historia para Vicente es diferente. La combinera, campeona de España y muy cerca de su propio récord de heptatlón en Tarragona, ya no tiene más opciones de mejorar. En las combinadas del Mundial entran 24 atletas y la pupila de Ramón Cid está a tres renuncias de poder clasificarse. Es posible que lo consiga, puesto que es una prueba la suya en la que habitualmente hay renuncias, ya sea por lesión o por estar en un bajo estado de forma.

La polivalente atleta ha vuelto este verano a la competición tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en marzo de 2024 en el concurso del altura del Mundial indoor cuando peleaba por el oro en el pentatlón. Compitió en el encuentro de Götzis, en Austria, donde regresó con 6.288 puntos. En el Campeonato de España se fue hasta los 6.295 (6.304 es su récord) tras una mala longitud que remontó con buenos tiros en la jabalina y un sufrido 800 final. Ha estado todo el verano luchando contra problemas físicos.