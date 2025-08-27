Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irati Mitxelena, en uno de sus saltos en el Campeonato de España. RFEA / Sportmedia

Irati Mitxelena y María Vicente, en la lista para el Mundial

La saltadora de longitud y la combinera han sido seleccionadas para disputar en Tokio del 13 al 21 de septiembre la cita atlética más importante del año

Karel López

Karel López

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:34

El atletismo guipuzcoano estará representado en el Campeonato del Mundo de Tokio con Irati Mitxelena y María Vicente. La saltadora de longitud y la combinera ... han tenido que pelear hasta el ultimo instante para lograr el billete. Su esfuerzo, finalmente, ha tenido recompensa y son dos de las atletas que integran una lista de España de 56 para esta cita, la más importante del año, que se disputará en Japón del 13 al 21 de septiembre.

