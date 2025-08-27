Irati Mitxelena y María Vicente, en la lista para el Mundial

El atletismo guipuzcoano estará representado en el Campeonato del Mundo de Tokio con Irati Mitxelena y María Vicente. La saltadora de longitud y la combinera ... han tenido que pelear hasta el ultimo instante para lograr el billete. Su esfuerzo, finalmente, ha tenido recompensa y son dos de las atletas que integran una lista de España de 56 para esta cita, la más importante del año, que se disputará en Japón del 13 al 21 de septiembre.

Tras varios intentos muy cercanos a los 6,70 metros que la Real Federación Española de Atletismo exigía para poder acudir al Mundial (además de entrar vía World Ranking), Irati Mitxelena logró en el ultimo salto de la última competición, en Guadalajara, la mínima. Fue el premio a la constancia para la donostiarra, pupila actualmente de Ramón Cid. Durante prácticamente toda la temporada ha estado dentro por ranking, pero faltaba el remate de esa marca de competitividad que la RFEA exige como extra a sus atletas.

El caso de María Vicente es diferente. El año pasado, cuando peleaba por todo en el pentatlón del Mundial indoor y cuando mejor estaba, la combinera nacida en Cataluña y afincada ya desde hace un lustro en Gipuzkoa, sufrió una dolorosa rotura del tendón de Aquiles. Sus opciones de medalla en el Mundial se esfumaron y se pasó más de un año sin poder competir. Tras un duro trabajo de recuperación, y no sin problemas por el camino en forma de molestias y miedos, la plusmarquista española ha logrado estar entre las 24 mejores en el heptatlón gracias a sus actuaciones en Gotzis y el Campeonato de España de Tarragona, clasificándose así para la competición más importante del curso.

En la lista de 56, destacan nombres como los de los campeones olímpicos María Pérez (20 y 35 km marcha) y Jordan Díaz (triple salto). También correrá el 800 el cántabro Mohamed Attaoui. Como se esperaba, no está en la selección Ana Peleteiro. En los relevos han sido convocados los vizcaínos Aitana Rodrigo (4x100) y Markel Fernández (4x400 mixto).