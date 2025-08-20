Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La vallista Sydney McLaughlín, en una de las etapas de la efímera Grand Slam Track. G.S.T.
Atletismo

El Grand Slam del atletismo fracasa

Semanas después del estreno de este circuito de competiciones que pretendía plantar cara a la Diamond League, Michael Johnson, su impulsor, anuncia una pausa

Karel López

Karel López

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Durante prácticamente dos décadas, Michael Johnson fue el hombre más rápido en dar la vuelta al anillo de una pista de atletismo. Ahora, ya sin ... récord del mundo de los 400 metros (tampoco de los 200), el estadounidense puede 'presumir' de ser el más veloz en cancelar un circuito de competiciones. El Grand Slam del atletismo, que pretendía apartar a la Diamond League para convertirse en la referencia fuera de los Juegos Olímpicos o Mundiales, ha fracasado estrepitosamente.

