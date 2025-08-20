El Grand Slam del atletismo fracasa

Durante prácticamente dos décadas, Michael Johnson fue el hombre más rápido en dar la vuelta al anillo de una pista de atletismo. Ahora, ya sin ... récord del mundo de los 400 metros (tampoco de los 200), el estadounidense puede 'presumir' de ser el más veloz en cancelar un circuito de competiciones. El Grand Slam del atletismo, que pretendía apartar a la Diamond League para convertirse en la referencia fuera de los Juegos Olímpicos o Mundiales, ha fracasado estrepitosamente.

Johnson, que ahora tiene 57 años y bastantes pájaros en la cabeza, anunció a bombo y platillo la creación del Grand Slam, una liga que buscaba revolucionar este deporte. Sin embargo, las deudas millonarias parecen haber sentenciado a este proyecto idílico. Únicamente tres reuniones se han disputado hasta la fecha (ya se canceló la de Los Ángeles, que prometía ser el evento estrella de 2025), y parece compñicado que vaya a haber más meetings en el futuro. Lo anunció el propio Johnson recientemente a través de una carta. «Es una cruel paradoja. Habíamos prometido una justa compensación a los atletas por participar en nuestras reuniones. Y estamos sufriendo para poder pagarles».

Los suculentos premios eran los principales motivos por los que atletas de renombre internacional han participado este año en alguno de los tres meetings (Kingston, Miami y Philadelphia). 100.000 dólares recibían los ganadores... Pero ese dinero aún no les ha llegado a los protagonistas. «No hemos recibido los fondos que nos prometieron», explica el cuatro veces campeón olímpico. Y en medios estadounidenses incluso señala a las políticas arancelarias de Donald Trump como razón principal de las deudas.

Eso sí, a pesar del fracaso inicial, Johnson promete volver. «Esto no ha acabado». Los atletas ya han comenzado a movilizarse para reclamar las deudas que el Grand Slam Track tiene con ellos. Entre los participantes que tuvo alguna de las reuniones del circuito de este año, Sydney McLaughlin o los españoles Mohamed Attaoui y Thierry Ndikumwenayo.

Hoy, Diamond en Lausana

Hoy se disputa una nueva etapa de la Diamond League, en este caso la de Lausana (Suiza). Será una competición, previa a la de Bruselas el viernes, y las finales de la semana que viene en Zurich.

No será la cita más espectacular del año la de Lausana, puesto que faltarán muchos de los atletas que en septiembre seguro que sí que se darán cita en el Campeonato del Mundo de Tokio. Uno de ellos será el sueco 'Mondo' Duplantis, autor la semana pasada de un nuevo récord mundial de salto con pértiga. Aún así, sí que habrá atletas de primer nivel.

Entre ellos, se espera la participación de atletas españoles en muy buena forma como el vallista valenciano Quique Llopis (que bajó en el Campeonato de España de trece segundos en los 110 metros vallas en condiciones de demasiado viento a favor), Mohamed Attaoui (que quiere demostrar que en Tokio podrá estar en la pelea por el podio en 800), Thierry Ndikumwenayo (5.000) o Daniela García, en busca de la mínima para poder estar en el Mundial (800).