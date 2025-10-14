Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cerca de 100 mujeres completan el programa «Emakumeok Mugimenduan» rumbo a la Salto 15K

La iniciativa del Departamento de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa fomenta la participación femenina y consolida un crecimiento histórico en la carrera de Donostia-San Sebastián.

Martes, 14 de octubre 2025, 16:57

El pasado viernes 10 de octubre finalizó el último entrenamiento del programa Emakumeok Mugimenduan, impulsado por el programa de actividades Mujeres y Activas del Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta iniciativa prepara a mujeres para la Salto 15K, fomentando la práctica deportiva femenina y ofreciendo apoyo tanto a quienes buscan mejorar su marca como a quienes se enfrentan a su primera experiencia con dorsal.

Durante los últimos meses, la atleta y entrenadora gipuzkoana Susana Ruiz ha dirigido los entrenamientos, logrando consolidar un grupo estable de casi 100 mujeres por sesión, reflejando un crecimiento notable en comparación con ediciones anteriores. Entre las dos últimas ediciones, más de 650 mujeres han participado en alguno de los entrenamientos.

En la pasada edición, 32 participantes completaron los 15 o 5 kilómetros, muchas de ellas debutando en la distancia. Este año, más de 60 mujeres han asistido a al menos cinco entrenamientos y han recibido su dorsal gratuito, aumentando así las expectativas de participación en la carrera del próximo 26 de octubre.

El incremento de la participación femenina en la Salto 15K es evidente: la cifra ha crecido un 40% respecto al año pasado, pasando de 1.153 a 1.606 mujeres inscritas, consolidando la carrera como un referente en la promoción del deporte femenino en Gipuzkoa.

