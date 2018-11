El tapado de la Behobia-San Sebastián es el favorito

¿Último año?

No se asusten. No será el último año de la Behobia-San Sebastián. Tenemos carrera para rato... O eso espero. Me refiero a que esta puede ser la última participación de Jaume Leiva, al menos estando al nivel que está ahora. Poder ver al catalán por el asfalto guipuzcoano tal y como está ahora es un auténtico lujo. Como sabrán, la Behobia no forma parte del calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo, razón por la que no pueden correr los atletas becados. Si Leiva sigue así, seguro que el año que viene lo está... Y al no recibir ayuda económica de la RFEA este año, Iván Fernández podrá estrenarse el 11 de noviembre.