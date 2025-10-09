Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aprender jugando

Con este globo terráqueo interactivo los peques descubrirán países, idiomas y mucho más

El Clementoni Globo Terráqueo Interactivo une el aprendizaje geográfico con la tecnología de realidad aumentada, ofreciendo a los niños una experiencia educativa inmersiva y divertida desde el primer uso.

Redacción De Tiendas

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:08

El Clementoni Globo Terráqueo Interactivo es mucho más que un simple globo terráqueo para niños. Este juguete educativo combina la exploración tradicional del mundo físico con tecnología interactiva, permitiendo a los más jóvenes descubrir países, capitales, idiomas y curiosidades a través de un lápiz óptico y una app gratuita con realidad aumentada. Dirigido a niños a partir de 7 años, destaca por ofrecer más de 500 preguntas y retos que ponen a prueba los conocimientos geográficos de forma dinámica y entretenida.

Entre sus características más relevantes, el Clementoni Globo Terráqueo Interactivo integra sonido en español, información detallada sobre continentes, husos horarios y productos típicos, y la posibilidad de jugar tanto de manera individual como en grupo.

Su diseño robusto, fabricado en PVC y con base de acrílico, garantiza durabilidad y estabilidad, mientras que el uso de pilas incluidas facilita su uso inmediato sin necesidad de montaje. Además, la integración con la app de realidad aumentada amplía la experiencia educativa, permitiendo a los niños visualizar animales, monumentos y datos curiosos en 3D, algo que lo diferencia de otros globos convencionales.

Entre los aspectos positivos, destaca la gran variedad de contenidos interactivos: más de 500 preguntas, información detallada sobre países y culturas, y la integración con una app de realidad aumentada que aporta dinamismo al aprendizaje. El lápiz óptico facilita la exploración autónoma, mientras que la base robusta y los materiales de calidad aseguran una buena durabilidad, algo que no siempre se encuentra en globos convencionales o en otros modelos digitales de menor precio.

Globo Terráqueo Interactivo Clementoni

