Todos los beneficios del té matcha japonés que está en Amazon a menos de 20€

Aunque puede que aún no lo hayas probado, seguro que te suena de algo esté té verde de color intenso y característico que está, desde luego, en boca de todos desde hace unos años. Su popularización se debe, sin lugar a dudas, a su sabor inconfundible y a sus múltiples propiedades beneficiosas para el organismo.

Así que, si estabas pensando incluir una infusión diferente y pasarte a un buen té, quizás el matcha sea una apuesta casi segura. Deja que te cuente más sobre él y sus beneficios para que te animes a prepararlo en casa. ¡Toma nota!

¿Qué es el té matcha?

El té matcha es un té verde japonés que se diferencia de otros tés porque es en polvo. Aunque es originario de China, ha sido en Japón donde, tras años perfeccionando su técnica de cultivo, ha conseguido esta fama mundial.

Para conseguir ese sabor tan característico, se exponen las hojas de té tencha japonés a un proceso de sombreado para, pasados unos 20 días aproximadamente, estas se muelan hasta conseguir un polvo muy fino y de color verde intenso. Además, es parte del motivo por el que su sabor es mucho más dulce en comparación con otros tés.

¿Qué propiedades tiene el té matcha?

Las propiedades del té matcha se consiguen gracias a este proceso de sombreado. Al estar las plantas protegidas de la luz del sol, se consigue que:

¿Sabías que el té matcha ofrece 5 veces más antioxidantes que cualquier otro alimento? Por esta razón, son ya numerosos los estudios que empiezan a llamarlo superalimento. Pero ojo, esto no quiere decir que tomando té matcha tengas cubiertas todas sus necesidades nutricionales, pero si es bien cierto que aporta muchos beneficios al organismo. ¡Aquí te dejo los más importantes!

• Te ayudará a estar más relajado y de mejor humor. Esto es gracias a que contiene una alta cantidad de L-Teanina, un aminoácido antiestrés que ayuda a nuestro cerebro, sin producir somnolencia, a estar más concentrado.

• Estarás con más energía y sin efectos secundarios. El té matcha contiene mucha cafeína, pero sin generar efectos secundarios como o hipertensión, gracias a su combinación única de compuestos químicos.

• Efecto quema grasas. El matcha te ayudará a mantener tu forma física y tu metabolismo activo. Si ya tienes una vida saludable, este es el chute que necesitas para sentirte y verte mucho mejor.

• Fortalecerás tu sistema inmunológico. Beber una sola taza de té matcha te aportará, además de una alta cantidad de antioxidantes, minerales importantes para el organismo como son el potasio, el hierro y el calcio. También cuenta con vitaminas A y C, así como con proteínas.

• Tu piel lo agradecerá. Todos estos antioxidantes, minerales, vitaminas y aminoácidos, sumados a la alta concentración de clorofila, conseguirán que el aspecto de la piel sea aún mejor. Además, ayuda a prevenir la aparición de manchas y fortalecer el cabello y las uñas. ¡Todo en uno!

Apuesta por el té matcha ecológico de MatchaCO

Ahora que sabes que el mejor matcha se cultiva en Japón, quizás quieras saber por qué he elegido esta marca. El matcha de MatchaCO está cultivado por expertos agricultores que, tras más de 5 generaciones perfeccionando su técnica, han conseguido cultivar el mejor matcha de una manera aún más sostenible y ecológica.

Se nota en su aroma, en su color y, por supuesto, en su sabor. Particularmente me fascina su molido super fino que ayuda a mezclarlo fácilmente.

Para prepararlo solo tienes que verter la cantidad que quieras, en agua bien caliente durante unos minutos. Puedes echarle edulcorante adicional si quieres o si es tu primera vez, pero ya te aseguro que con el tiempo no querrás ponerle nada más.

Eso sí, también te recomiendo que, si es tu primera vez y no estás acostumbrado al sabor del té, lo pruebes con leche. Yo soy una auténtica fan del matcha latte, así que te animo a que lo pruebes.

Por último, es que, si bien es cierto que el matcha ceremonial, ese que se utiliza en las ceremonias del té tradicional, es de un precio muy elevado, este de la marca Matcha & CO tiene uno bastante competitivo y, personalmente, me parece que es perfecto para tener en casa. Soy una amante del té desde hace muchos años y debo decir que a mi me han convencido.

Lo tienes en Amazon por 17,95€ por el paquete de 80g por su Matcha Original.

Matcha CO Té Matcha

