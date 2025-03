Mantén todo el sabor de los alimentos con la máquina de envasado que lo está petando en Amazon

El año pasado me decidí a comprar una máquina envasadora como regalo para mi madre. Ella es una mujer muy práctica que siempre encuentra algún truco para no tener que tirar nunca nada. Así que, además de elegir bien los productos frescos con los que le gusta cocinar, sabe cómo mantenerlos en perfecto estado.

Sin embargo, el utilizar bolsas individuales, tarros e incluso fiambreras para tener controlado lo que hay en la nevera, sólo conseguía reducir el espacio de la nevera para conseguir que los alimentos aguanten un poco más. Por no hablar que, como a muchas personas, al final siempre acaba comprando comida de más cuándo hay buen precio.

Así que, buscándole un regalo útil, acabé por dar con este modelo de Amazon de la marca Bonsenkitchen que ya cuenta con más de 22.500 valoraciones y una nota de 4,3/5 estrellas en Amazon. Me convenció por las medidas, no quería algo demasiado grande, y por su precio:

Evidentemente también leí las reseñas. Me gusta hacerlo antes de conocer mejor el producto porque me ayuda a tener una experiencia más real con lo que se ofrece. Y sí, cumplía con todo lo que buscaba: se usa de manera intuitiva, incluye bolsas, tiene un diseño compacto pero bonito y, por supuesto, envasa muy rápido.

Por supuesto, me acabaron convenciendo comentarios como «Sí lo sé, la hubiera comprado hace mucho tiempo. Perfecta.» Y es que ya me ha pasado con otros artículos para la cocina y el hogar que, tras tenerlos en casa, ya no podría vivir sin ellos. Así que me lancé a la piscina, se lo regalé y … ¡Triunfé!

Lo usa casi cada día tras llegar la compra. Empaqueta las cosas a su gusto evitando que se mezclen los olores y ahorrando espacio tanto en el frigorífico como en el congelador. Además, cuando quiere darme cosas que probar para que me las lleve a casa, siempre me las envasa de esta manera. Se ha hecho muy rápido con la máquina y le resulta super práctica. 10 de 10, que se dice.

Aquí te dejo las especificaciones de esta máquina de envasado para que te hagas una idea con datos de la propia marca del tiempo y el dinero que puedes ahorrar si cuentas con una de éstas en casa.

Todo lo que ofrece la máquina envasadora al vacío de Bonsenkitchen -Tecnología Globefish: Para ofrecerte un sellado de calidad y en poco tiempo. En sólo 15 minutos podrás sellar al vacío 30 bolsas. Comprar ahora por 39,99€

Y si te preguntas si acabé por comprarme una, la respuesta es un rotundo sí. Me parece una compra más que acertada tanto para los que adoran cocinar, como para aquellos que no tienen tiempo para preparar platos al día y buscan que todo sepa y huela bien durante mucho más tiempo. Anímate a envasar tus quesos preferidos ya bien cortaditos o guarda tus fresas para darte un capricho dulce entre horas de trabajo. ¡Ya verás que fácil!

