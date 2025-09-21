Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
El Festival de Cine de Donostia recibe este 21 de septiembre a importantes nombres del panorama nacional e internacional
El Diario Vasco
San Sebastián
Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:34
El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ver por Donostia este domingo 21 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. Entre ellas, destaca por encima de todas la actriz Angelina Jolie -en horario aun por determinar-, actriz estadounidense que protagoniza la película 'Couture', de Alice Winocour. Directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el hotel Londres.
Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este domingo para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.
Llegadas al Hotel María Cristina
09:10 Dolores Fonzi
12:20 Carolina Yuste
12:40 Oscar Jaenada
12:50 Kleber Mendonça Filho
13:03 Alauda Ruiz De Azúa
16:00 Peter Kurth
16:40 Isco Alarcón
16:40 Sara Sálamo
19:35 Idan Weiss
21:13 Jonás Trueba
Llegadas al Hotel Londres
09:10 Julieta Cardinali
11:35 Milagros Mumenthaler
13:30 Nacha María Sánchez Sánchez
13:30 Laura Paredes
15:25 Barbora Babulova
17:25 Olmo Omerzu
17:50 Dexter Franc
