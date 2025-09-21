Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián

El Diario Vasco San Sebastián Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:34 Compartir

El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ver por Donostia este domingo 21 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. Entre ellas, destaca por encima de todas la actriz Angelina Jolie -en horario aun por determinar-, actriz estadounidense que protagoniza la película 'Couture', de Alice Winocour. Directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el hotel Londres.

Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este domingo para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.

Llegadas al Hotel María Cristina

09:10 Dolores Fonzi

12:20 Carolina Yuste

12:40 Oscar Jaenada

12:50 Kleber Mendonça Filho

13:03 Alauda Ruiz De Azúa

16:00 Peter Kurth

16:40 Isco Alarcón

16:40 Sara Sálamo

19:35 Idan Weiss

21:13 Jonás Trueba

Llegadas al Hotel Londres

09:10 Julieta Cardinali

11:35 Milagros Mumenthaler

13:30 Nacha María Sánchez Sánchez

13:30 Laura Paredes

15:25 Barbora Babulova

17:25 Olmo Omerzu

17:50 Dexter Franc