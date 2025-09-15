Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ana Iríbar y su hijo Javier, en la calle 31 de agosto de San Sebastián. LOBO ALTUNA

A la venta hoy las entradas para el documental del DV sobre Gregorio Ordóñez

La primera de las dos proyecciones tendrá lugar el miércoles, a las 16.00 horas, en los cines Príncipe

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:06

Tras la apertura de la taquilla ayer con las proyecciones programadas para el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21, hoy se pondrán ... a la venta las localidades para las sesiones de los días 22, 23 y 24. Será precisamente el miércoles 24 cuando la sala 3 de los cines Príncipe acoja a las 16.00 horas la proyección del documental de EL DIARIO VASCO 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA'. Mañana, martes, será el turno de comprar entradas para los pases del jueves, viernes –día en el que tendrá lugar la segunda proyección del documental (20.30 horas, sala 10 de los cines Príncipe)– y sábado.

