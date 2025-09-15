A la venta hoy las entradas para el documental del DV sobre Gregorio Ordóñez

Tras la apertura de la taquilla ayer con las proyecciones programadas para el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21, hoy se pondrán ... a la venta las localidades para las sesiones de los días 22, 23 y 24. Será precisamente el miércoles 24 cuando la sala 3 de los cines Príncipe acoja a las 16.00 horas la proyección del documental de EL DIARIO VASCO 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA'. Mañana, martes, será el turno de comprar entradas para los pases del jueves, viernes –día en el que tendrá lugar la segunda proyección del documental (20.30 horas, sala 10 de los cines Príncipe)– y sábado.

La cinta, un ejercicio de memoria periodística sobre aquellos días de enero de 1995, se estrenó el pasado 23 de enero en los mismos cines Príncipe en los que ahora se proyectará fuera de concurso, dentro de la sección Zinemira del Festival de Cine.

A lo largo de sus 40 minutos de metraje, 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' recoge los testimonios de la viuda del dirigente del PP vasco, Ana Iríbar, y de su hijo, Javier, pero también el de su hermana Consuelo y de varios periodistas de DV que coincidieron con Ordóñez en el desempeño de su profesión o incluso en su etapa universitaria. Es el caso del exdirector José Gabriel Mujika, y de los periodistas Iñigo Urrutia, Alberto Surio o Mitxel Ezquiaga, que comparten sus vivencias y sus recuerdos de los días posteriores al asesinato.