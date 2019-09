Zinemaldia: las películas que se proyectarán en la sección Zinemira DV Viernes, 6 septiembre 2019, 12:47

La sección que el Festival de Cine de San Sebastián dedica al cine vasco contará con 17 películas.

HELENA TABERNA (ESPAÑA) 'VARADOS' / 'STRANDED'

En el Mediterráneo, el mar sobre el que se fundó nuestra civilización, miles de refugiados aguardan a que Europa les acoja. A las puertas del viejo continente, luchan por mantener viva la esperanza a pesar de las precarias condiciones bajo las que subsisten día a día. Varados se acerca a la vida cotidiana de esos refugiados de larga duración. En edificios ocupados en Atenas o en campos de refugiados repartidos por todo el país, estos hombres y mujeres siguen a la espera de una documentación que les permita continuar con sus vidas.

KOLDO SERRA (ESPAÑA) '70 BINLADENS' / '70 BIG ONES'

Raquel es una mujer desesperada. Su situación personal la ha llevado a una coyuntura en la que necesita 35.000 euros (conocidos coloquialmente como '70 binladens') y los necesita en las próximas 24 horas. Su última esperanza es un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores cuando está a punto de cerrar la transacción complicará la situación a Raquel, que no tiene opción: el tiempo corre en su contra y tiene que salir de allí con el dinero, al precio que sea.

MIKEL RUEDA SASIETA (ESPAÑA) 'EL DOBLE MÁS QUINCE' / 'DOUBLE PLUS FIFTEEN'

Imaginen a una mujer. De unos 45 años. Delgada, atractiva, pero por la cual han pasado los años. ¿La visualizan? Ahora sitúenla en mitad de un descampado. Sola. Sentada en el capó de su coche familiar. Esperando. Espera a alguien. Está nerviosa. A lo lejos, llega alguien. Parece un chico. Sí, es un chico, un chaval de 16 años que pedalea sobre su bicicleta. Se detiene frente a ella. Se miran. Incómodos. No saben qué decirse. No saben qué hacer. Él la ve fumando. «Me dijiste que lo habías dejado», le espeta él, sin saber qué decir. «Y tú me dijiste que tenías más», le contesta ella, entre nerviosa y enfadada. «¿Y ahora qué?», insiste él, nervioso, muy nervioso. Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaría si una mujer de 45 años y un chico de 16 se conociesen por internet y quedasen para tener un encuentro sexual? Esta es la premisa con la que arranca El doble más quince.

ÁNGEL ALONSO (ESPAÑA) 'ELKANO, LEHEN MUNDU BIRA' / ('ELCANO Y MAGALLANES: LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO')

La primera vuelta al mundo. Un viaje a lo desconocido que se inició bajo el mando de Magallanes y que fue concluido por Juan Sebastián Elcano. Tormentas, hambre, tribus... Cinco embarcaciones partieron de Sevilla. Tres años después, solo una consiguió volver. Una aventura increíble alrededor de un planeta cuya redondez quedó finalmente demostrada.

BAN DEL CAMPO (ESPAÑA) 'GLITTERING MISFITS'

Dirty Martini y Tigger!, estrellas del underground neoyorquino, nos descubrirán algunos de los secretos de sus provocativas y reivindicativas formas de expresión artística en night-clubs y cabarets del Off-Off-Broadway de Nueva York. Al mismo tiempo, nos permitirán entender desde su intimidad cotidiana los motivos, las luchas y las claves que les mantienen como figuras y referentes del neo-burlesque, más de 20 años después de que todo este fenómeno explotara en Nueva York en la década de los 90.

LOÏC LEGRAND (FRANCIA 'HIRU UHINAK' - 'LES TROIS VAGUES' / 'THE THREE WAVES' ('LAS TRES OLAS')

La leyenda me parecía maravillosa e indignante. Pero, ¿qué sentido podríamos darle hoy? Publico un anuncio ofreciendo hacer una película basada en aquella vieja historia. Lili, Aña y Ekaitz responden con su curiosidad y ganas de cine. Juntos, abordan la historia de las tres olas para hacerla suya. Ópera prima.

KEPA SOJO (ESPAÑA - PORTUGAL) LA PEQUEÑA SUIZA

La película cuenta las peripecias de los habitantes de un imaginario pueblo castellano enclavado en el centro del País Vasco llamado Tellería, que desea, tras 700 años de historia, pasar a ser parte del territorio vasco. Tras la negativa del gobierno de esta última comunidad, un curioso hallazgo en el santuario del pueblo originará que los osados habitantes de Tellería pidan su anexión nada menos que a uno de los países más desarrollados del mundo: Suiza.

MAIDER OLEAGA (ESPAÑA) 'MUGA DEITZEN DA PAUSOA' / 'STEPPING INTO THE BOUNDARY' ('PASO AL LÍMITE')

Dos mujeres se encuentran en una vieja casa de Donostia (País Vasco). Una está viva y es cineasta, la otra se llama Elvira Zipitria Irastorza y murió en 1982. La cineasta descubre que vive en un lugar cargado de presencia invisible, de múltiples ecos apenas rescatables. Algunos resuenan desde la dictadura franquista, tiempo en el que Elvira creó una escuela clandestina en euskera. La antigua inquilina de la casa fue una importante figura de la cultura y la política vascas del siglo XX. Sin embargo, permanece en la sombra. La cineasta, impulsada por la necesidad de saber más de ella, comienza a indagar. Una búsqueda nada sencilla que pronto se convertirá en performativa. Hacer la película representa la forma última de acercarse a Elvira.

JUANMI GUTIÉRREZ (ESPAÑA) 'PASEKO TXORIAK' ('AVES DE PASO')

Todo comenzó en el mes de julio de 2018. Grupos de migrantes procedentes de África que intentaban cruzar la frontera con Francia comenzaron a llegar a la estación de tren de Irun. Dormían en la calle. Las ONGs que operaban en el pueblo consiguieron que los movimientos okupas reaccionaran cediendo sus locales. Esta oleada generosa contagió al pueblo de Irun.

FERNANDO BERNUES (ESPAÑA) 'SOINUJOLEAREN SEMEA' / 'THE ACCORDIONIST'S SON' ('EL HIJO DEL ACORDEONISTA')

David Imaz tuvo que huir del País Vasco a mediados de los setenta, repudiado por los suyos, acusado de traición. A pesar de encontrar la felicidad en California, su pasado le sigue pesando y el sentimiento de culpa no le permite afrontar con serenidad sus últimos días de vida. Joseba Altuna, su amigo de la infancia, acude a despedirse de él y de paso, a ajustar cuentas pendientes. Han pasado mucho tiempo sin verse, pero llegó la hora de enfrentarse a la verdad. Basada en la novela homónima de Bernardo Atxaga.

JOSU VENERO, JESUS MARI LAZKANO (ESPAÑA) 'ARTIKO' / 'ARCTIC' ('ÁRTICO')

Zinemira Kimuak

Descansa sobre la mesa el mapa de mi último viaje al archipiélago de Svalbard, en el Polo Norte. Ese mapa, arrugado, roto, se ha convertido en cartografía mental, territorio de la pintura y el dibujo, un nuevo y excitante espacio para la imaginación.

RAÚL DE LA FUENTE (ESPAÑA) 'EL INFIERNO' / 'HELL'

Zinemira Kimuak

Chennu cometió con 15 años su primer delito: ser niño de la calle. Y entró en el infierno: Pad­emba Road. La cárcel de adultos de Freetown. En el infierno manda Mr. Sillah y no hay espe­ranza. Chennu consiguió salir tras cuatro años. Ahora quiere volver.

JESUS Mª PALACIOS (ESPAÑA) 'LABO'

Zinemira Kimuak

Labo es un paseo por la memoria de la antigua Universidad Laboral Francisco Franco de Tarragona, no solo a través de sus edificios sino también del recuerdo de quienes los habitaron. Un viaje a nuestro pasado que nos hará comprender mejor nuestro tiempo presente y futuro.

ION DE SOSA, CHEMA GARCÍA IBARRA (ESPAÑA) 'LEYENDA DORADA' / 'THE GOLDEN LEGEND'

Zinemira Kimuak

Un día de verano en la piscina municipal del pueblo: calor, adolescentes, familias, parejas, chapuzones, cañas y bocadillos en el bar. Una médium adolescente trata de localizar a alguien balanceando un péndulo sobre el mapa de España. En mitad de lo ordinario se cuela lo extraordinario: un chico está a punto de ahogarse y alguien le salva la vida llegando hasta él caminando sobre las aguas de la piscina. El milagro es aceptado con naturalidad por el resto de bañistas y la tarde veraniega continúa como si nada.

IZIBENE OÑEDERRA (ESPAÑA) LURSAGUAK (ESCENAS DE VIDA)

Zinemira Kimuak

Como decía Hélène Cixous, vivimos precisamente esta época en que la base conceptual de una cultura milenaria está siendo minada por millones de topos de una especie nunca conocida.

AITOR ARREGI, JOSE MARI GOENAGA (ESPAÑA) 'MATEOREN AMA' / 'MATEO'S MOTHER' (L'A MADRE DE MATEO')

Zinemira Kimuak

Tras una temporada sin ver a su madre, Angel Mari decide hacer de tripas corazón e ir a visitarla a la residencia de ancianos donde está internada. No le gusta ver cómo su madre ha desaparecido bajo la piel de una anciana senil que no reconoce a sus propios hijos.

AINHOA GUTIÉRREZ DEL POZO (ESPAÑA) 'MEDVEDEK' / 'BEAR' ('OSO')

La llegada de dos osas eslovenas al Pirineo navarro altera su equilibrio. El oso ha sido un habitante natural del Pirineo durante millones de años; sin embargo, su desaparición transformó ese ámbito. La presencia de estas nuevas habitantes viene a poner sobre la mesa viejos conflictos.