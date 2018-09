Sarmiento: «Esta historia es más importante que un panfleto feminista» Sarmiento, acompañada de Lou de Laâge, Stanislas Merhar y los gemelos Vasco y Tiago Varela. / USOZ 66 Festival de Cine de San Sebastián Valeria Sarmiento se sumerge en el género folletinesco para contar el relato de una mujer en la Italia del siglo XVIII en la película 'Le cahier noir' DANI SORIAZU Martes, 25 septiembre 2018, 09:42

De las 18 películas que compiten en la Sección Oficial de esta edición del Festival de Cine, cinco están firmadas por mujeres. Una de ellas, la cineasta chilena Valeria Sarmiento, ha decidido poner el foco en la historia de una nodriza en la Italia palaciega del siglo XVIII en su último filme, 'Le Cahier Noir' - 'El cuaderno Negro'-. «Me pareció interesante realizar una película sobre el destino de una mujer porque eso es más importante que un panfleto feminista», respondió a los periodistas ante la pregunta de si el filme era un alegato a favor de la mujer. No en vano, es un tema que siempre ha abanderado como pionera en la dirección en Latinoamérica, con un cine político y feminista que incluye títulos como 'El hombre cuando es hombre'.

Sarmiento, vieja conocida del Zinemaldia puesto que ya ha participado en el certamen en otras ocasiones -entre otras, en 1995 compitió en Sección Oficial con 'Elle' y formó parte del Jurado Oficial en 1998-, se presenta en esta edición con una adaptación de la novela homónima de Castelo Branco, que era un viejo proyecto de su marido, Raoul Ruiz, y que quedó abandonado tras su fallecimiento.

'Le Cahier Noir / The Black Book' Director: Valeria Sarmiento. Nacionalidad: Francia-Portugal. Guion: Carlos Saboga. Intérpretes: Lou de Laâge, Stanislas Merhar, Niels Schneider, Jenna Thiam, Fleur Fitoussi, David Caracol, Vasco Varela da Silva, Tiago Varela da Silva. Duración: 103 minutos.

Contada en estilo folletinesco, narra la historia de Laura (interpretada por la francesa Lou de Laâge), una joven mujer que se encarga del cuidado de Sebastián, un pequeño huérfano (papel que desempeñan los hermanos gemelos Vasco y Tiago Varela). Ambos desconocen la identidad de sus padres, pero el devenir de los acontecimientos les conducirá por un camino en el que se mezclan las pasiones, las intrigas y en el que los secretos quedarán al descubierto. Todo ello con el trasfondo de la Revolución Francesa y la llegada de Napoleón al poder.

Fue la historia de este personaje femenino lo que fascinó a Sarmiento y lo que le llevó a sacar adelante el proyecto. «En Latinoamérica conocemos muy bien a las nodrizas que nos han cuidado. Para mí era recordar mi infancia, yo también tuve una nodriza», relató la realizadora.

El productor de la película, Paulo Branco, reconoció que la cinta se aleja «del cine actual que aborda el presente y que se centra en el drama social» y que tal vez el público no esté acostumbrado «a estas películas novelescas». No obstante, aseguró que esta película tiene la virtud de ser atemporal, «porque el arte no entiende de tiempo, como los grandes clásicos de la literatura». En este sentido, afirmó que el filme es tan actual como cualquier otro. «Lo importante es cómo lo sienta el público», señaló.

En tecnicolor

La fotografía de 'Le Cahier Noir' recupera el estilo de las películas españolas en tecnicolor de los años cincuenta que el exdirector de la Filmoteca española, Chema Prado, enseñó a Sarmiento, y que le ayudaron a encontrar el aspecto de irrealidad que buscaba para este proyecto.

La cinta, tal y como explicó Branco, rodó gran cantidad de sus escenas en interior, lo cual facilitó mucho la producción «porque al principio no contábamos con un céntimo de financiación». Una vez encarrilado el proyecto, se rodaron las tomas exteriores, que se realizaron en Portugal, en especial en la ciudad de Sintra, ya que allí se encuentran varios palacios del siglo XVIII para usar como decorado.