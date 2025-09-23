Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un fotograma de la película de HasanHadi en 'The President's Cake'.

Sadam Husein cumplía años cada 28 de abril

'The President's Cake', premiada por los espectadores de la Quincena de Cannes, es también hoy favorita en Donostia

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

En el Grand Auditorium Lumière la película de Hasan Hadi recibió igualmente la Cámara de Oro, premio inmenso que certifica que una o un cineasta ... primerizo es fulgurante promesa, alguien de quien se puede esperar mucho, todo. Los pasos iniciales de Hasan han sido como zancadas dadas con las botas de las siete leguas pues su película fue la primera de nacionalidad iraquí seleccionada para concursar en Cannes, festival creado en 1946, y además es la obra que Iraq va a presentar a la consideración de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood por ver que puede llegar a ser una de las finalistas al Oscar al Mejor Filme en Lengua no Inglesa.

