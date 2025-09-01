Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una escena de '27 noches', la película que inaugurará el Zinemaldia
Festival de Cine de San Sebastián

'27 noches', del uruguayo Daniel Hendler, abrirá el Zinemaldia

Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño presentarán la gala inaugural e Itsaso Arana la clausura

T. Flaño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:41

El Zinemaldia va desvelando detalles sobre la próxima edición, que será la 73. Una de las más esperadas siempre es la película encargada de inaugurar ... el certamen. En esta ocasión es '27 noches', el estreno mundial de la película del cineasta uruguayo Daniel Hendler. La clausura, fuera de competición, corresponderá el día 27 a 'Winter of the Crow' ('La conspiración del cuervo'), de la directora polaca Kasia Adamik.

