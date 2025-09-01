'27 noches', del uruguayo Daniel Hendler, abrirá el Zinemaldia

El Zinemaldia va desvelando detalles sobre la próxima edición, que será la 73. Una de las más esperadas siempre es la película encargada de inaugurar ... el certamen. En esta ocasión es '27 noches', el estreno mundial de la película del cineasta uruguayo Daniel Hendler. La clausura, fuera de competición, corresponderá el día 27 a 'Winter of the Crow' ('La conspiración del cuervo'), de la directora polaca Kasia Adamik.

Daniel Hendler (Montevideo, 1976) dirige y protagoniza '27 noches', en la que la actriz Marilú Marini encarna a una millonaria octogenaria ingresada a la fuerza por sus hijas en una clínica psiquiátrica. Hendler ganó con 'Norberto apenas tarde' (2010) el Premio Cine en Construcción, sección en la que estuvo también con 'El candidato' (2016) tras su selección en el Foro de Coproducción. Este año tiene otra película programada en Donostia, concretamente en Horizontes Latinos, donde tras su estreno en la sección Spotlight del Festival de Venecia podrá verse 'Un cabo suelto', ganadora del Premio de la Industria WIP Latam de 2024 y seleccionada en 2023 en el Foro de Coproducción. Hendler ha desarrollado también una importante carrera como actor, y sólo en el Zinemaldia, ha presentado películas como 'El fondo del mar' (Damián Szifron, Selección Horizontes, 2003), 'Whisky' (Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll, Perlak, 2004), 'El abrazo partido' (Daniel Burman, Made in Spain, 2004), 'Los suicidas' (Juan Villegas, New Directors, 2005) o 'Una novia errante' (Ana Katz, Selección Horizontes, 2007).

Clausura

El thriller 'Winter of the Crow' ('La conspiración del cuervo'), una coproducción entre Polonia, Reino Unido y Luxemburgo, está ambientado en la Guerra Fría durante los años 80 y es el nuevo trabajo de Kasia Adamik (Varsovia, 1972). Su protagonista es la actriz británica Leslie Manville, nominada al Óscar y al BAFTA como mejor actriz de reparto por 'El hilo invisible', Paul Thomas Anderson, Gran Premio Fipresci, 2017). Adamik es también la coguionista de este filme basado en una narración breve de Olga Tokarczuk, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2018 y que cuenta la historia de una profesora británica que llega a Polonia para dar una conferencia en diciembre de 1981, justo al inicio del periodo en que se dictó la ley marcial. Con su debut, 'Bark!' (2002), la directora compitió en Sundance, mientras que trabajos posteriores como 'The Offsiders' (2008) han sido premiados en distintos certámenes internacionales.

Ampliar Winter of the Crow', de Kasia Adamik, clausurará el certamen.

Mañana se pondrán a la venta las entradas para las galas de inauguración, en la que la productora Esther García recibirá un Premio Donostia, y de clausura, así como para la ceremonia del día 26 en la que la actriz estadounidense Jennifer Lawrence será reconocida con el mismo galardón honorífico. Las tres sesiones tendrán lugar en el Auditorio Kursaal, mientras que el Velódromo acogerá también la retransmisión de la ceremonia de clausura junto a la proyección de dos largometrajes el día 27.

Por segundo año consecutivo, las galas del Festival de San Sebastián estarán escritas y dirigidas por El Terrat (The Mediapro Studio). Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño presentarán la ceremonia inaugural del viernes 19 a las 20.30 horas en la que Esther García recogerá su Premio Donostia y se entregará el Gran Premio Fipresci. El Jurado Oficial se presentará antes del pase de '27 noches', de Daniel Hendler. La gala será retransmitida en directo por La 2 de TVE, RTVE play, ETB1, eitb.eus y la web del Festival.

Por esos mismos canales se emitirá el sábado 27 de septiembre a las 21.00 horas la ceremonia de clausura presentada por Itsaso Arana. En ella se entregarán los premios de la 73ª edición y se proyectará 'Winter of the Crow' ('La conspiración del cuervo').

Además, como es habitual, el Velódromo acogerá también la retransmisión en directo de la gala de clausura. Antes de la misma, a las 18.00 horas, se proyectará la película sorpresa de esta edición. Después del pase de este largometraje y de la retransmisión de la ceremonia de clausura, se podrá ver en el Velódromo la película que cierra la Sección Oficial fuera de concurso, 'Winter of the Crow' ('La conspiración del cuervo').

Por su parte, la entrega del Premio Donostia a Jennifer Lawrence será el viernes 26 de septiembre a las 18.00 horas en el Kursaal. Se retransmitirá en directo por ETB4 y eitb.eus y en diferido por La 2. La Proyección Premio Donostia será 'Die My Love', de Lynne Ramsay.

Venta de entradas

Las entradas para todas estas sesiones se ponen a la venta mañana 2 de septiembre a partir de las 10.00 horas, en las páginas web del Festival y Kutxabank. Los tickets para las galas de inauguración y clausura del Kursaal tienen un precio de 80 euros en las zonas generales y de 95 euros en la zona B. Por su parte, el coste de las entradas para la entrega del Premio Donostia es de 50 euros en las zonas generales y de 55 euros en la zona B. La entrada para la triple sesión del velódromo, por su parte, cuesta 15 euros.

Además, durante los días previos al inicio del certamen, Zinemaldia + Plus, el programa con el que el Festival de San Sebastián participa en la pantalla compartida de Tabakalera, ofrecerá dos proyecciones en homenaje a los dos Premios Donostia de esta edición: la productora Esther García y la actriz Jennifer Lawrence.

Este viernes tendrá lugar la proyección de 'Relatos salvaj'es / Wild Tales' (2014), del argentino Damián Szifron, que reconoce el apoyo que García, desde la productora El Deseo ha brindado no sólo a cineastas españoles, sino también de Latinoamérica (las entradas para esta sesión pueden adquirirse en la web de Tabakalera). Por otro lado, el día 12 se ha programado 'Winter's Bone' (2010), de Debra Granik, uno de los primeros trabajos de Jennifer Lawrence y la película que le supuso su primera nominación al Oscar (las entreadas se pondrán a la venta proximamente).