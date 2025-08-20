Bombones españoles y franceses

Forrest Gump lo dijo sobre la vida, pero también es aplicable a las secciones oficiales aquello de ser «como una caja de bombones; nunca sabes ... lo que te va a tocar».

A falta de conocer los títulos de las galas inaugural y de clausura, nuestro Festival ha completado la selección de las candidatas a la Concha de Oro. Sin novedad: los más destacados autores de nuestro tiempo siguen prefiriendo otras plataformas a Donostia, pero entre la presencia de otros cineastas interesantes y el escaparate de casi todo lo mejor del cine español de la temporada, la Sección Oficial suele mantener el tipo. Eso sí, el porcentaje de bombones deliciosos y amargos será un misterio hasta las proyecciones...

La mitad de las elegidas para concursar (8 de 16) vuelven a mostrar una alta representación de producciones españolas y cintas francófonas. La potente cinematografía gala estará representada por nombres, si no indiscutibles, sí conocidos y atractivos. A uno le interesan en principio más los trabajos de Claire Denis (con 79 años, la más veterana en competición) y Alice Winocour que los de Joachim Lafosse y Arnauld Desplechin, pero habrá que catar sus chocolatinas.

La contrastada capacidad del Zinemaldia para ofrecer las películas españolas de las que se hablará en el otoño-invierno nos traerá lo último de los Moriarti, Alberto Rodríguez, Alauda Ruiz de Azúa y el histórico José Luis Guerin (impecable pero ¿no les suena a jugar sobre seguro?).

Por lo demás, habrá mucha historia sobre lazos familiares, tendremos lo nuevo de un director que atrae al público (Edward Berger, el de 'Sin novedad en el frente' y 'Cónclave'), Agnieszka Holland insistirá en contarnos la vida de Kafka, notaremos que no hay cine independiente estadounidense pero que el argentino resiste mal que bien y acaso las sorpresas vengan de Japón o China. Pero, hasta empezar a abrir bombones dentro de treinta días, ¿quién lo sabe?