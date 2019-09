Mario Casas manda un mensaje en vídeo al Zinemaldia y promete que esta noche estará en Donostia Mario Casas ha hecho una aparición en vídeo en la rueda de prensa. / A.I. El actor ha lamentado no poder estar en la rueda de prensa de presentación de 'Adiós', la película dirigida por Paco Cabezas que se estrena esta noche en la gala de RTVE y que él protagoniza junto a Carlos Bardem, Natalia de Molina y Ruth Díaz AINHOA IGLESIAS Jueves, 26 septiembre 2019, 15:10

Mario Casas no ha podido presentar ante la prensa reunida en el Festival de Cine de San Sebastián 'Adiós', el 'thriller' que firma Paco cabezas y que esta noche protagoniza la tradicional gala de RTVE que se celebra en el marco del Zinemaldia (Victoria Eugenia, 21.30 horas). Su comparecencia no estaba anunciada, pero el equipo de la ficción, consciente de que el actor es sin duda un imán para público y medios de comunicación, ha querido mostrar unas imágenes grabadas en las que el de 'Palmeras en la nieve', 'Toro', 'Tres metros sobre el cielo' o 'Bajo la piel del lobo' se disculpa por no haber podido viajar antes de esta noche a San Sebastián. «Os prometo que llegaré al estreno», ha subrayado, no obstante.

Se espera que Mario Casas pise suelo donostiarra sobre las seis y media de la tarde, momento en el que, previsiblemente, se le podrá ver accediendo al María Cristina. Reaparecerá después en la alfombra roja precedente al pase de gala de la película en el Victoria Eugenia, junto al resto del reparto que sí está ya en la ciudad: Carlos Bardem, Natalia de Molina y Ruth Díaz. El gran ausente será el director del filme, Paco Cabezas, que se encuentra rodando en Los Ángeles y que también ha aprovechado la tecnología para estar por videoconferencia en la rueda de prensa de presentación de 'Adiós'.

El cineasta ha explicado por Skype que esta es, de todas las que ha hecho, la película que más cerca está de su «corazón» y de su «alma». Ha explicado que, cuando era un niño gordito y con gafas de un barrio humilde de Sevilla, siempre soñó con hacer cine. Algo que logró emigrando a EE UU . «Ahora para hacer la que yo considero que es mi mejor película he tenido que volver a mis raíces, al barrio de Los Pajaritos y a Las 3.000 Viviendas de Sevilla, para contar una historia que para mí es muy personal. Una letra de Camarón decía que 'han puesto en balanza dos corazones a un tiempo, uno pidiendo justicia y otro pidiendo venganza' y de eso va el largometraje».

'Adiós' cuenta en formato de 'thriller' y narrada en tres actos que «la vida está repleta de grises y que los buenos no siempre son tan buenos ni los malos tan malos», según Cabezas. Lo hace a través de la muerte de una niña, que destapa todo un entramado de corrupción policial y narcotráfico.