Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Festivaleros

El cine es soñar

Jon Martija

Jon Martija

Director de cortos

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:39

Soy hijo de 'E.T'. Tenía 11 años cuando la proyectaron en un abarrotado cine Leidor de Tolosa. ¡Cómo lloré al abrigo de la oscuridad! ... Ahí descubrí que el cine, más allá de entretener, podía emocionar. También soy hijo del Cine-Club de Tolosa, en el Iparraguirre. Descubrí que, más allá de emocionar, el cine podía transformar. Y yo, con 18 años, quería emocionar y transformar. Quería hacer cine.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  6. 6 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  7. 7

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  8. 8

    La Ertzaintza detiene al autor material del apuñalamiento mortal de Bilbao y a dos cómplices
  9. 9 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  10. 10

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El cine es soñar

El cine es soñar