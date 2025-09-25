Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones de ocho kilómetros en la N-I por un accidente múltiple en Irura
Un clima de película

Jaume Claret

Jaume Claret

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:19

A veces, entras en el cine y cuando sales, la atmósfera ha cambiado. El tono con el que has vivido los últimos fotogramas de la ... película se mantienen al salir y durante unos minutos o unas horas todo lo que ves alrededor está bañado por cierta aura de la obra que acabas de ver. En San Sebastián esa sensación se intensifica por el clima cambiante de la ciudad. ¿Puede una película alterar la meteorología de una ciudad? Hay una conexión especial, eso sí, entre San Sebastián, el Zinemaldi, sus películas y sus climas. Me apropio de un recuerdo de un amigo de la primera generación de la EQZE, Patxi Burillo, que siempre me cuenta. Un día viniendo de Pamplona llovía tanto, que al pasar caminando por el puente del Kursaal, me quedé empapado. Entré en la sala bien mojado, afectado por el aire acondicionado que me secaba la ropa poco a poco, intentando no pensar en el posible resfriado, iba a ver la nueva película de Hou Hsiao Hsien.

