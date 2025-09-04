La Escuela de Cine restaura una cinta emblemática del exilio republicano

La Escuela de Cine Elías Querejeta ha restaurado una de las películas más importantes del exilio republicano en México, 'En el balcón vacío' (Jomi García ... Ascot, 1962), que se proyectará dentro de la sección Klasikoak del Zinemaldia. Basada en las memorias de la escritora y actriz María Luisa Elío (Pamplona, 1926 - Ciudad de México, 2009), el filme retrata la traumática infancia y el exilio de Gabriela Elizondo (interpretada por Nuri Pereña y la propia María Luisa Elío), una mujer que, desde México, confronta su pasado como niña refugiada de la Guerra Civil española. Elío se casó con José Miguel (Jomi) García Ascot, hijo de exiliados, ensayista y cineasta, y figura clave en la fundación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

La cinta ha sido restaurada en la Escuela de Cine a partir de materiales conservados en la Filmoteca UNAM de México, se ha realizado siguiendo un riguroso trabajo de investigación en archivos españoles, franceses, mexicanos y suizos. El proyecto parte del trabajo final de máster de Luis Alberto Juárez Pineda, estudiante del Máster en Archivo Cinematográfico del centro.

La recuperación de una obra de la relevancia de 'En el balcón vacío' ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de Navarra, la colaboración de Filmoteca UNAM y Diego García Elío, hijo de Jomí García Ascot y Maria Luisa Elío.

Jomí García Ascot adaptó la autobiografía de María Luisa Elio junto con la escritora y Emilio García Riera –otro compañero del exilio–, y emprendió el rodaje de la película con un presupuesto de apenas 50.000 pesos de la época (equivalentes a unos 43.000 dólares de 2025), obtenido a través de donaciones privadas de amigos, y artistas como Vicente Rojo y Juan Soriano. El rodaje, que se extendió a lo largo de 40 domingos debido a la disponibilidad de los miembros del equipo técnico y del reparto (compuesto por amistades y familiares), se realizó con una cámara Paillard Bolex de 16 mm. Considerada por la crítica de cine independiente y el mundo del cine como una de las obras experimentales más significativas de los 60, la película permaneció oculta durante décadas.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, señaló que «la proyección de En el balcón vacío en la sección Klasikoak del Festival de San Sebastián es, sin duda, la guinda de un año inolvidable. Este largometraje restaurado nos conecta con el pasado y, al mismo tiempo, proyecta la Escuela hacia el futuro, reafirmando su papel como un referente internacional en la conservación, la investigación y la creación cinematográfica».

Este 2025, recordó la diputada, «la Escuela ha visto cómo sus estudiantes y exalumnos han llevado casi una veintena de películas a más de treinta festivales internacionales de primer nivel: de Rotterdam a la Berlinale, de Cannes a Venecia, y ahora al propio Zinemaldia. Esta cosecha no es fruto de la casualidad, sino de un método, de una forma de entender la educación y la creación que apuesta por el acompañamiento y por la confianza en los procesos creativos».

El director general de Cultura del Gobierno de Navarra, Ignacio Apezteguía, recalcó la importancia del trabajo de la Filmoteca de Navarra como espacio de encuentro entre la memoria cinematográfica y la creación contemporánea. «La proyección conjunta de 'En el balcón vacío' evidencia la presencia de Navarra en la historia y en la actualidad del cine». Apezteguía aseguró que, esta sesión, «refleja la capacidad del cine para tender puentes entre generaciones, miradas diversas y refuerza la colaboración entre instituciones culturales como la Filmoteca de Navarra, EQZE, Festival de San Sebastián- Donostia Zinemaldia y el propio Festival Punto de Vista».