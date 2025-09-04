Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de la película 'En el balcón vacío'.
Festival de Cine de San Sebastián

La Escuela de Cine restaura una cinta emblemática del exilio republicano

'En el balcón vacío', rodada por Jomi García Ascot en 1962, se proyectará en el Zinemaldia dentro de la sección Klasikoak

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:09

La Escuela de Cine Elías Querejeta ha restaurado una de las películas más importantes del exilio republicano en México, 'En el balcón vacío' (Jomi García ... Ascot, 1962), que se proyectará dentro de la sección Klasikoak del Zinemaldia. Basada en las memorias de la escritora y actriz María Luisa Elío (Pamplona, 1926 - Ciudad de México, 2009), el filme retrata la traumática infancia y el exilio de Gabriela Elizondo (interpretada por Nuri Pereña y la propia María Luisa Elío), una mujer que, desde México, confronta su pasado como niña refugiada de la Guerra Civil española. Elío se casó con José Miguel (Jomi) García Ascot, hijo de exiliados, ensayista y cineasta, y figura clave en la fundación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  7. 7 Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  8. 8

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  9. 9 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  10. 10 Por qué Euskadi se libra de los recortes de Ryanair casi por completo y es un caso único en el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Escuela de Cine restaura una cinta emblemática del exilio republicano

La Escuela de Cine restaura una cinta emblemática del exilio republicano