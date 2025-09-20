Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El actor Eduard Fernández ha recogido el Premio Nacional de Cinematografía con un pañuelo palestino Royo

Eduard Fernández recibe con un pañuelo palestino el Premio Nacional de Cinematografía

«Algunos dirán 'qué pesados son con el tema', pero no podemos dejar de hablar de lo que ocurre en Gaza», ha defendido el actor

DV y EP

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:08

El actor Eduard Fernández ha recibido este sábado el Premio Nacional de Cinematografía 2025 y ha decidido ponerse un pañuelo palestino en señal de apoyo ... a Gaza mientras agradecía el galardón.

