Donald Sutherland, un Premio Donostia enamorado de San Sebastián El actor, que esta noche recibe el máximo reconocimiento del Festival de Cine de San Sebastián, ya ha aprendido a decir «arratsalde on» o «mila esker»

No hay consejo más repetido: antes de lanzarse a la piscina hay que refrescarse la nuca y el dorso de las muñecas. Es lo que está haciendo Donald Sutherland este jueves en San Sebastián. El actor ha recibido por la mañana el cariño del público del Zinemaldia mientras posaba para los medios gráficos en terrazas del Kursaal y, después, el de los periodistas en la rueda de prensa que se ha celebrado en el cubo grande de Moneo. Una manera magnífica de adecuar la temperatura antes del baño de multitudes que podrá darse esta noche cuando el certamen le haga entrega del Premio Donostia.

El actor, que llegó a la capital guipuzcoana el lunes, ha tenido tiempo para enamorarse del certamen y del 'marco incomparable'. «Me encanta ver como entra el mar en la ciudad cuando sube la marea. Ver el agua ascender por el río es hermosísimo», ha asegurado. Con un currículo infinito que incluye títulos como 'Los 12 en el patíbulo', 'Il Casanova', 'Una árida estación blanca' o la más reciente 'The Burnt Orange Heresy' de Giuseppe Capotondi que se proyecta en San Sebastián tras rendirle honores, Sutherland es una leyenda viva del cine que sigue amando interpretar. «No tengo tanto dinero como para jubilarme, pero sobre todo no lo puedo dejar porque me apasiona», ha asegurado.

Durante su estancia en Donostia el canadiense ha demostrado que a sus 84 años sigue entusiasmándose con todo lo que le rodea. «Ya he aprendido a decir 'arratsalde on', mila esker' y Donostia», se ha congratulado. Con gran sentido del humor durante toda su comparecencia ha llegado a confesar el verdadero motivo para no retirarse aún: «No tengo mucho dinero y sí muchas bocas que alimentar».

«Mi vida es trabajar. El trabajo de un actor es trabajar y esperar el siguiente papel. Amo trabajar», ha dicho el intérprete de 84 años que ha recorrido una carrera que comenzó en los años 60, en los que trabajó ya con pesos pesados de la dirección como Bernardo Bertolucci, Robert Altman o Clint Eastwood. Confiesa no poder quedarse con uno de entre sus 150 filmes, porque sería como decidir «cuál de mis hijos es el favorito».

«Realmente amé trabajar con (Federico) Fellini», en 'Casanova' (1976), ha recordado Sutherland, que actuó también en grandes títulos como 'M.A.S.H.', 'Ordinary People' (Gente corriente), 'Kelly's Heroes' (Los violentos de Kelly) y 'The Dirty Dozen' (Doce del patíbulo) dijo, con añoranza, que el Hollywood actual es diferente de aquel en el que comenzó su carrera, cuando se filmaba en celuloide.

«Está bien ahora, solo que es diferente. No estoy adaptado del todo y probablemente nunca lo esté», ha señalado el actor, que presenta en San Sebastián fuera de concurso 'The Burnt Orange Heresy' ('Una obra maestra'), un thriller dirigido por Giuseppe Capotondi.

Sutherland ha rememorado algunos de los rodajes, como el de 'Kelly's Heroes', cuando casi muere de una infección filmando en la entonces Yugoslavia, o el de 'Los juegos del hambre', donde trabajó con la «genial» Jennifer Lawrence.

El actor, que actualmente rueda junto a Nicole Kidman la serie 'The Undoing', solamente se ha puesto serio para defender la lucha contra el cambio climático y denunciar que la «actitud de la ONU» frente al tema es «deplorable».