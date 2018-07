Claire Denis, Valeria Sarmiento y Naomi Kawase competirán en la Sección Oficial

El Festival de Cine de San Sebastián ha dado a conocer las primeras películas que formarán parte de la competición por la Concha de Oro en la próxima edición, y entre los siete títulos revelados figuran las nuevas obras de las directoras Claire Denis, Valeria Sarmiento y Naomi Kawase, quien ya compitió en San Sebastián en 2010 con 'Genpin'. También será la segunda vez para Valeria Sarmiento, aunque su debut en la Oficial del Zinemaldia se remonta a 1995, con 'Elle'. En la película de Claire Denis, 'High Life', destaca la presencia de Robert Pattinson y Juliette Binoche.

Tres nombres de prestigio, habituales en la competición de Cannes, a los que se suman otros realizadores como el coreano Kim Jee-won, que ya impactó en la edición de 2010 del Zinemaldia con su controvertida película 'I Saw the Devil', a los que se suman otros realizadores emergentes que ya han destacado en festivales internacionales con sus anteriores películas, como Simon Jaquemet, Markus Schleinzer y Benjamín Naishtat.

Tres cineastas europeos, dos asiáticos y dos latinoamericanos firman las películas del primer avance de la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Claire Denis (París, 1946), la autora de 'Beau travail' o 'White Material (Una mujer de África)', competirá por primera vez por la Concha de Oro con 'High Life'. En esta película de ciencia ficción, Denis cuenta en el reparto con Robert Pattinson y, de nuevo, con Juliette Binoche, tras 'Un beau soeil intérieur (Un sol interior)', que ganó el año pasado la Quincena de Realizadores de Cannes exaequo con Philippe Garrel.

Para Naomi Kawase (Nara, Japón, 1969) será su segunda vez en la Sección Oficial, después de que en 2010 presentara 'Genpin', que obtuvo el Premio Fipresci. Ahora, tras participar en Un Certain Regard y en la competición oficial de Cannes con sus dos últimas películas, 'An / Sweet Bean (Una pastelería en Tokio)' e 'Hikari (Hacia la luz)', respectivamente, viajará a San Sebastián con 'Vision', rodada en su provincia natal. La película está también protagonizada por la actriz francesa Juliette Binoche y por el actor japonés Masatoshi Nagase (An, Hikari, Paterson).

Pugnará, asimismo, por segunda vez por la Concha de Oro Kim Jee-woon (Seúl, 1964). Tras presentar en San Sebastián en 2010 'Ang-ma-reul bo-at-da / I Saw the Devil (Encontré el diablo)', el realizador surcoreano participará con 'Illang: The Wolf Brigade (Illang: La brigada del lobo)', el remake coreano de 'Jin-Roh', el anime escrito por Mamoru Oshii ('Ghost in the Shell) en torno a los Keberos Panzer Cops, una violenta fuerza policial.

Y es también la segunda ocasión en la que Valeria Sarmiento (Valparaíso, Chile, 1948) competirá como directora en la Sección Oficial, tras presentar hace más de dos décadas, en 1995, 'Elle'. Pero el vínculo de Sarmiento con el Festival se remonta a una década anterior, al principio de su carrera, cuando ganó en 1984 el Gran Premio Donostia para Nuevos Realizadores con 'Notre mariage (Mi boda contigo)', su primer largometraje de ficción. Su última participación en el Festival tuvo lugar en Zabaltegi, donde su película 'As Linhas de Torres / Lines of Wellington' fue programada en 2012. La coproducción de Francia y Portugal 'Le cahier noir / The Black Book' está inspirada en la novela 'Livro Negro' de Padre Dinis, de Camilo Castelo Branco, autor también de 'Mistérios de Lisboa', cuyo montaje realizó Sarmiento y que le valió a Raúl Ruiz la Concha de plata a la mejor dirección en San Sebastián (2010). 'El Livro Negro de Padre Dinis' se puede considerar una precuela del personaje que también aparece en 'Mistérios de Lisboa'.

'Rojo' es el tercer largometraje de Benjamín Naishtat (Buenos Aires, 1986), cuya ópera prima, 'Historia del miedo', fue una de las películas seleccionadas en Cine en Construcción 24, compitió en Berlín en 2014 y fue proyectada también en Horizontes Latinos. Con la segunda, 'El movimiento' (2015), formó parte de la sección oficial de Locarno. 'Rojo', que cuenta en su reparto con Darío Grandinetti, Andrea Frigerio y Alfredo Castro, transcurre en la Argentina de los años 70, en las vísperas del comienzo de la dictadura.

Markus Schleinzer (Viena, 1971), seleccionado en la sección oficial de Cannes con su ópera prima, 'Michael', presentará su segundo largometraje, 'Angelo', en San Sebastián. Schleinzer, que escribió junto al director, Michael Sturminger, el guion de 'Casanova Variations', que compitió por la Concha de Oro en 2014, se centra ahora en la historia de un africano europeizado a la fuerza en una historia protagonizada por Makita Samba, Alba Rohrwacher y Larisa Faber.

En 2014 Simon Jaquemet (Zurich, 1978) estrenó su premiada ópera prima, 'Chrieg / War', en la sección Nuevos Directores del Festival. Con su segunda película, 'Der unschuldige / The Innocent', regresa a San Sebastián, a la Sección Oficial, con el retrato de una mujer atrapada por su pasado en el seno de una comunidad religiosa.

El resto de las películas que componen la Sección Oficial se anunciarán en las próximas semanas.

Las películas

MARKUS SCHLEINZER | AUSTRIA - LUXEMBURGO ANGELO

Intérpretes: Makita Samba, Alba Rohrwacher, Larisa Faber

Es la historia de Angelo, un africano nacido en el siglo XVIII y trasladado a Europa con 10 años. Convertido en sirviente en la corte de la nobleza ilustrada, sabe utilizar su otredad para llegar a ser un huésped apreciado y una atracción para los miembros de la alta sociedad. Cercano al emperador, decide casarse con Magdalena, una joven criada de la que se enamora. Al hacerlo, Angelo inevitablemente sufre el rechazo de la corte. En la cima de su prestigio, se dará cuenta de que su otredad nunca desaparecerá ni conocerá una vida normal, y será siempre un extraño. Basada en hechos reales.

SIMON JAQUEMET | SUIZA - ALEMANIA DER UNSCHULDIGE / THE INNOCENT

Intérpretes: Judith Hofman, Christian Kaiser, Thomas Schüpbach, Urs-Peter Wolters

Ruth trabaja en un laboratorio de investigación en neurociencia, a pesar de ser miembro de una familia cristiana extremadamente tradicionalista y conservadora. Repentinamente se verá enfrentada con su pasado, cuando reaparece, tras haber estado veinte años en la cárcel, su antiguo amante y le lleva a cuestionarse sus sentimientos, su vida y, pronto, su fe.

CLAIRE DENIS | FRANCIA - ALEMANIA - REINO UNIDO - POLONIA - EEUU HIGH LIFE

Intérpretes: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth

En el espacio profundo. Más allá de nuestro sistema solar. Monte y su hija Willow viven juntos en una nave espacial, completamente aislados. Monte, un hombre solitario que usa su estricta autodisciplina como protección contra el deseo –el propio y el ajeno–, tuvo a su hija contra su voluntad. Su esperma se usó para inseminar a Boyse, la joven que dio a luz a la niña. Formaban parte de un grupo de prisioneros: convictos espaciales, presos en el corredor de la muerte. Conejillos de indias enviados en una misión al agujero negro más cercano a la Tierra. Ahora solo quedan Monte y Willow. Y Monte ha cambiado. A través de su hija, por primera vez, experimenta el nacimiento de un amor todopoderoso. Willow crece y se convierte, primero, en adolescente y en una mujer joven, después.

KIM JEE-WOON | COREA DEL SUR ILLANG: THE WOLF BRIGADE(ILLANG: LA BRIGADA DEL LOBO)

Intérpretes: GANG Dong-won, HAN Hyo-Joo, JUNG Woo-sung, KIM Mu-Yeol, HAN Ye-ri, CHOI Min-ho, HEO Joon-ho

En el año 2029, tras anunciar los gobiernos de Corea del Norte y del Sur un plan quinquenal para unificar el país, las naciones más poderosas del mundo imponen unas fuertes sanciones que paralizan la economía y conducen a un periodo de caos infernal. Tras la aparición de un grupo terrorista armado llamado La Secta que se opone al gobierno y a la unificación, el presidente crea una nueva división policial llamada Unidad Especial que consigue amasar un poder considerable. Pero el servicio de inteligencia Seguridad Pública, al ver decaer su propia influencia, trama un plan para aniquilar a la Unidad Especial. En medio de esta sangrienta lucha entre dos instituciones tan poderosas, emergen rumores sobre una 'brigada del lobo' secreta que se está formando en el seno de la Unidad Especial. Armas humanas que se hacen llamar lobos, 'Illang' (la brigada del lobo).

VALERIA SARMIENTO | FRANCIA - PORTUGAL LE CAHIER NOIR / THE BLACK BOOK

Intérpretes: Lou de Laâge, Stanislas Merhar, Niels Schneider, Jenna Thiam, Fleur Fitoussi, David Caracol, Vasco Varela da Silva, Tiago Varela da Silva

Esta es la historia de las aventuras que corren, a finales del siglo XVIII, una singular pareja formada por un pequeño huérfano de orígenes misteriosos y su joven enfermera italiana, también de cuna incierta. Su estela nos lleva de Roma a París, de Lisboa a Londres, de Parma a Venecia. En la sombra, por razones ocultas, los acecha continuamente un calabrés de apariencia sospechosa y un cardenal inquietante, mientras nos hacen explorar las oscuras intrigas del Vaticano, las punzadas de una pasión fatal, un espantoso duelo, las habladurías en la corte de Versalles y las convulsiones de la Revolución Francesa.

BENJAMIN NAISHTAT (ARGENTINA - ALEMANIA - PAÍSES BAJOS - BRASIL - FRANCIA) ROJO

Intérpretes: Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro

A mediados de los años 70, un hombre extraño llega a una tranquila ciudad de provincias. En un restaurante, y sin motivos aparentes, comienza a agredir a Claudio, un reconocido abogado. La comunidad apoya al abogado y el extraño es humillado y expulsado del lugar. Más tarde y camino a casa, Claudio y su mujer, Susana, son interceptados por el hombre extraño, quien está determinado a cobrarse una terrible venganza. El abogado toma entonces un camino sin retorno, de muerte, secretos y silencios.

NAOMI KAWASE | JAPÓN - FRANCIA VISION

Intérpretes: Juliette Binoche, Masatoshi Nagase

Jeanne, una periodista francesa, llega a Japón buscando 'Vision', una rara hierba medicinal que, según se cuenta, puede eliminar toda la angustia espiritual y la debilidad en los humanos. Sabe que 'Vision' solo aparece una vez cada 997 años, bajo unas condiciones específicas, y que se acerca el momento. Aki, una sabia lugareña que conoce bien el bosque, profetiza la llegada del 'One' misterioso y desaparece. Tomo, un guardabosques leal a Aki, comienza a sentir instintivamente los recientes cambios en las montañas. ¿Hay alguna conexión entre la desaparición de Aki y los cambios que están teniendo lugar en el bosque? ¿Tendrá éxito Jeanne en encontrar esa hierba fantasma llamada Vision? En las montañas de Yoshino, en Nara, está teniendo lugar un evento que abrirá las puertas a 'One' y al verdadero potencial de la existencia humana.