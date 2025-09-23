Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Asier Altuna y Telmo Esnal han recibido el premio Zinemira.

El cine vasco vive su gran noche en el Zinemaldia

Asier Altuna y Telmo Esnal, directores que marcaron un antes y un después con 'Aupa Etxebeste' hace 20 años, han recibido el premio Zinemira

I.G.

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:41

El cine vasco ha vivido este martes su gran fiesta en el Festival de Cine de San Sebastián. Lo ha hecho en el teatro Victoria ... Eugenia en presencia de numerosos rostros del sector. El evento ha servido para reconocer la labor de Asier Altuna y Telmo Esnal, quienes con 'Aupa Etxebeste' marcaron hace dos décadas un antes y un después en el panorama cinematográfico vasco.

