El cine vasco vive su gran noche en el Zinemaldia

El cine vasco ha vivido este martes su gran fiesta en el Festival de Cine de San Sebastián. Lo ha hecho en el teatro Victoria ... Eugenia en presencia de numerosos rostros del sector. El evento ha servido para reconocer la labor de Asier Altuna y Telmo Esnal, quienes con 'Aupa Etxebeste' marcaron hace dos décadas un antes y un después en el panorama cinematográfico vasco.

Ambos directores han recibido el premio Zinemira y se han mostrado muy agradecidos por el reconocimiento. «Es un detallazo que nos hayan elegido a nosotros, parece que algo hicimos bien», han añadido ante los aplausos de los presentes en el acto.

Süne, Pello Reparaz o Mikel Erentxun han sido algunos de los artistas destacados en el evento. En el mismo, también han estado presentes los directores de 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA', documental de DV sobre el asesinato del político asesinado por ETA hace 30 años, y que llega al Zinemaldia este miércoles.

Al respecto el director del periódico, David Taberna; la jefa de Información, Arantxa Aldaz; y el adjunto a la Dirección del periódico, Javier Roldán, han dado buena cuenta de sus sensaciones sobre el documental: «Recomendaría que la gente fuera a verla con sus hijos, con sus hijos de 13, 14 y 15 años, a los que es muy difícil que les podamos explicar qué ocurrió aquí. Cómo era posible que en la calle 31 de agosto, que es la calle hoy del turismo, la calle donde todos paseamos los fines de semana, como hace 30 años, tomando unos pinchos te podían matar», ha recomendado David Taberna.