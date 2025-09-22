Naroa Ascunce Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

Cientos de profesinales del cine y la cultura, de la mano del Comité de Solidaridad Palestina-Euskal Herria, se suman a la manifestación que el miércoles 24 denunciará el genocidio en Gaza. Será a las 18.30 horas tras la proyección de la película 'The Voice of Hind Rajab', que narra la historia de una niña asesinada por el Ejército israelí. «Mientras hablamos, niños inocentes están siendo asesinados en Gaza», ha señalado este lunes el actor Antonio de la Torre, encargado junto a Itziar Atienza de leer el comunicado frente al Teatro Victoria Eugenia.

La película de Kaouther Ben Hania, que se estrenó en Venecia y se proyecta el miércoles en el Zinemaldia, narra la historia de una «niña de seis años que pierde a toda su familia excepto a su madre» en un ataque del Ejército israelí. «Sus gritos de auxilio no logran salvarla, y los equipos de ambulancia que intentan rescatarla son también asesinados», avanzan desde el Comité de Solidaridad Palestina-Euskal Herria. «No se trata de una historia aislada, sino del día a día de los palestinos: familias exterminadas, hospitales reducidos a escombros y más de 70.000 personas asesinadas», explica Mohammad Farajallah, del Comité de Solidaridad con Palestina Asfalderia. «¡Basta de asesinar a niños, de asesinar a humanos, de quitarnos los derechos de vida, basta al genocidio en Gaza y basta al silencio cómplice!», proclama.

En el comunicado leído en euskera y castellano, De la Torre y Atienza, han recordado que «mientras hablamos, niños inocentes están siendo asesinados por el gobierno genocida de Netanyahu», un crimen «de lesa humanidad» como ha señalado por la ONU. Han asegurado que no se trata de un conflicto religioso ni contra el pueblo judío, «sino contra un gobierno que está ejecutando un exterminio sistemático», y han recalcado que «las palabras ya no sirven: lo que hacen falta son hechos, decisiones políticas valientes y sanciones que detengan la barbarie».

Reclaman «acciones inmediatas para frenar este exterminio», denunciando que las instituciones internacionales tardan años en reconocer lo que la ciudadanía lleva tiempo nombrando el ataque indiscriminado en Gaza como un genocidio. 25.000 niños palestinos han sido asesinados en los últimos meses, ha incidido Atienda, y «cada día que pasa sin que se actúe, se multiplican las víctimas». «No podemos permitirnos el silencio ni la pasividad, como sociedad y como sector cultural tenemos la obligación de alzar la voz y de exigir justicia», añade.

RahaF Shamali, integrante del grupo Sol Band, que pondrá voz y música al final de la marcha, ha explicado cómo componen en Gaza, bajo las bombas y el desplazamiento forzoso, canciones dedicadas a los niños asesinados.

Decenas de actores, cineastas y profesionales del mundo de la cultura han mostrado su apoyo a la convocatoria, en la que también ha participado el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos. Algunos de los nombres son Aitziber Garmendia, Aitzole Araneta, Alizia Otxoa, Antton Telleria, Eneko Sagarduy, Gorka Merchan, Igor Otxoa, Iker Ganuza, Iñake Irastorza, Iñaki Ardanaz, Iñaki Balboa, Itziar Ituño, Jessica Alonso, Joxean Bengoetxea y Jon Olivares. Asimismo, acuden Julen Telleria, Kimetz Etxabe, Klara Badiola, Loreto Mauleon, Lur Olaizola, Markel Coco, Mikel Laskurain, Mikel Tello, Mikel Losada, Miren Gojenola, Montxo Armendariz, Olaia Aguayo, Patxi Santamaria Murua, Paul Urkijo, Pello Gutierrez, Puy Oria, Urko Olazabal, Yune Nogueiras y Zorion Eguileor.

La plataforma Cinema with Palestine, integrada por más de 350 profesionales del sector, ha explicado que la marcha recorrerá el puente del Kursaal y la avenida de la Zurriola antes de finalizar en el Boulevard. Igor Otxoa ha señalado que las adhesiones «demuestran una pluralidad y un mínimo de decencia moral en el sector». Y hacen un llamamiento a la ciudadanía para «llenar las calles de dignidad» y acompañar este miércoles una marcha que, además de recordar a Hind Rajab y a los más de 25.000 niños asesinados, pretende «romper el silencio cómplice» y exigir un cese inmediato del genocidio.

