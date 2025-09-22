Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Retenciones por un accidente en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao
Ubeimar Ríos, profesor de profesión, interpreta al protagonista de 'Un poeta'.

Anticuado dinosaurio, frágil soñador

'Un poeta', premio del jurado de Un Certain Regard, está dirigida por Simón Mesa Soto, Palma de Oro 2014 por su corto 'Leidi'

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Heme aquí, un hombre. Anticuado dinosaurio. Portador de agravios, merecedor de condenas. Frágil soñador. Más no pierdan su fe en este poeta triste que está ... intentando escribir un poema feliz'. Con esas palabras, una muerte y un abrazo, termina una de las propuestas más interesantes, sagaces, divertidas y al mismo tiempo más melancólicas de la sección Horizontes latinos. Ese poema, escrito por Óscar Restrepo que en algún tiempo fue promesa grande de la literatura colombiana y hasta llegó a ganar algún premio nacional, viene provocado por la carta de una de sus alumnas. Ella es Yurleidi, hija, nieta, sobrina, prima, hermana de una familia altamente disfuncional pero muy apretadita en su piso mínimo y muy arrejuntada los unos con los otros. En Yurleidi Óscar, bebedor, escritor a tiempo total (aunque nada haya escrito en años), hijo de una madre que le conoce demasiado y profesor, por recomendación, de filosofía en una escuela, cree haber encontrado a la muchacha que con un poco de cuidado y con el apoyo de sus amigos poetas (que no son ni lo uno ni lo otro), devendrá en el nombre que revolucionará la poesía del país.

