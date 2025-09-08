Los alumnos de Bidebieta se 'cuelan' en el Zinemaldia con dos cortometrajes

No sólo de grandes producciones vive el Zinemaldia. También con pequeñas producciones se construye la programación del Festival de Cine y ahí están para demostrarlo ... los cortometrajes 'El buffet lbre' y 'Tóxicos', realizados por alumnos de dos centros escolares donostiarras, que se proyectarán el próximo día 20 en los cines Trueba (17.00 horas), dentro de la programación del Zinemaldia. Realizados por diez alumnos y alumnas de 6º de Primaria de los centros del barrio de Bidebieta Mendiola Ikastetxea y quince de 3º y 4º de ESO de Bideberri, las dos cintas son el resultado de la tercera edición del programa Zinekin, impulsado por la Zaragüeta Zulaica Fundazioa y patrocinado por el Departamento foral de Cooperación.

Mientras 'El buffet libre', con un metraje de6,46 minutos, relata una fiesta de pijamas, cena incluida, que súbitamente se torna en una pesadillas, 'Tóxicos' (que dura 7,25 minutos) indaga en la contaminación no sólo del medio ambiente, sino también de ciertos comportamientos. La diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, la gerente de la Fundación, Raquel Romero, y el responsable del Festival de Cine, José Luis Rebordinos, han presentado hoy en BideBerri los dos cortometrajes, junto con algunos de los alumnos que han trabajado en estas piezas audiovisuales. Lo ha hecho de forma rotativa porque todos se ha ocupado de todo: desde la escritura del guion hasta la dirección, pasando por la interpretación, el sonido, la edición o la postproducción llevan la firma de los estudiantes que han trabajado en estos proyectos durante el curso.

Con un 95% de alumnos inmigrantes o procedentes de familias inmigrantes, los estudiantes del centro Mendiola y el instituto Bideberri han afrontado un doble aprendizaje, en palabras de José Luis Rebordinos: «El de contar vuestras propias historias sobre los temas que os interesan, porque demasiadas veces el mundo de ciertos sectores se cuenta desde quiene sí tienen posibilidades económicas. Y habéis aprendido a leer lo que os cuentan otros. Sois una generación bombardeada por las imágenes que producen otros, ojo con sus intereses».

El objetivo de Zinekin es «ofrecer a jóvenes en contextos sociales diversos la oportunidad de vivir la experiencia completa de la creación cinematográfica, trabajando en equipo y en colaboración con profesionales del sector», explicó Goizane Álvarez. La diputada foral de Cultura, que ya visitó los rodajes al comienzo de los proyectos, apostó por iniciativas como Zinekin para «dar voz a adolescentes y jóvenes para expresar sus inquietudes, reflejando problemáticas muchas veces invisibilizadas», como « la integración, el racismo, el maltrato, la salud mental o la identidad sexual»

Álvarez destacó «el compromiso, la creatividad y la mirada única que los y las jóvenes aportan a través del cine». A su juicio, «lo más valioso de Zinekin es que permite dar voz a adolescentes y jóvenes para expresar sus inquietudes».

Raquel Romero, por su parte, indicó que «cada edición de Zinekin demuestra que el cine puede convertirse en un itinerario vital y profesional para muchos jóvenes, además de una experiencia transformadora de convivencia y diversidad. Han sido dos grupos muy interesados y proactivas, que han realizado proyectos reivindicativos y que han tenido un resultado maravilloso».

La gala del Zinemaldia servirá como colofón para presentar en pantalla grande las historias creadas por los alumnos y alumnas. La cita será el próximo 20 de septiembre a las 17.00 horas en el cine Trueba de Donostia, donde además de los cortometrajes se proyectarán además los making off de las dos cintas.