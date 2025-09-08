Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Alumnos y profesores, junto a Goizane Álvarez, Raquel Romero y José Luis Rebordinos, hoy en la presentación de Zinekin. SARA SANTOS

Los alumnos de Bidebieta se 'cuelan' en el Zinemaldia con dos cortometrajes

Estudiantes de dos centros del barrio donostiarra proyectarán en el Festival las piezas 'El buffet libre' y 'Tóxicos dentro del programa Zinekin

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:45

No sólo de grandes producciones vive el Zinemaldia. También con pequeñas producciones se construye la programación del Festival de Cine y ahí están para demostrarlo ... los cortometrajes 'El buffet lbre' y 'Tóxicos', realizados por alumnos de dos centros escolares donostiarras, que se proyectarán el próximo día 20 en los cines Trueba (17.00 horas), dentro de la programación del Zinemaldia. Realizados por diez alumnos y alumnas de 6º de Primaria de los centros del barrio de Bidebieta Mendiola Ikastetxea y quince de 3º y 4º de ESO de Bideberri, las dos cintas son el resultado de la tercera edición del programa Zinekin, impulsado por la Zaragüeta Zulaica Fundazioa y patrocinado por el Departamento foral de Cooperación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  3. 3

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  4. 4 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  5. 5 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  6. 6 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  10. 10 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los alumnos de Bidebieta se 'cuelan' en el Zinemaldia con dos cortometrajes

Los alumnos de Bidebieta se &#039;cuelan&#039; en el Zinemaldia con dos cortometrajes