Enero '95: en el lugar de los hechos

Comenta Compartir

1Tras su estreno el pasado 23 de enero, hoy y el viernes vuelve a los cines Príncipe el documental de DV 'Gregorio Ordóñez-El asesinato que despertó la rebelión contra ETA', esta vez como parte de la programación de Zinemira, fuera de concurso. Este trabajo periodístico audiovisual nos devuelve a los días en los que ETA interrumpió a tiros un proceso democrático que llevaba camino de convertir a Ordóñez en el candidato más votado a la Alcaldía donostiarra.

2Por su personalidad, no sólo beligerante frente a ETA, sino también en las ramificaciones más capilares del orden del día municipal de la ciudad, Ordóñez pertenece a esa estirpe de personas sobre las que continúas preguntándote qué diría sobre esto o qué opinaría sobre aquello otro, incluso tras su desaparición. Aún lo hago con relativa frecuencia y lo hice especialmente durante los preparativos y la celebración de la Capitalidad Cultural Donostia 2016. Y me respondo: nos hubiera vuelto locos a todos, del alcalde a la oficina del proyecto, pasando por los medios de comunicación y la propia ciudadanía.

3Un detalle colateral: el documental incluye una escena en la que el entonces concejal ya se lamenta de la incapacidad del equipo donostiarra de gobierno de la época a la hora de traducir los proyectos en realidades para conseguir que bajara el precio de la vivienda. Si tenemos en cuenta que en aquel terrible 1995 y en los años precedentes, las hemerotecas confirman el recuerdo de que aquella lluviosa San Sebastián violenta y violentada era a la vez carne de telediario y la segunda ciudad con la vivienda más cara de España después de Madrid, ya tendremos un cuadro más completo de lo que fue aquel tiempo, de sus paradojas y de sus contrastes.

4En lo personal, conocí a Ordóñez dos veces: la primera, cuando un servidor era becario en una emisora de radio ínfima y sin audiencia; la segunda, ya como periodista del DV. En las dos facetas me trató igual, como si yo fuera el periodista más importante de España. No es lo habitual y siempre he creído que esa actitud es más elocuente que cualquier otra cosa que pueda contar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión