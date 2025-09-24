Enero '95: en el lugar de los hechos

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alberto Moyano

Alberto Moyano

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:05

1Tras su estreno el pasado 23 de enero, hoy y el viernes vuelve a los cines Príncipe el documental de DV 'Gregorio Ordóñez-El asesinato que despertó la rebelión contra ETA', esta vez como parte de la programación de Zinemira, fuera de concurso. Este trabajo periodístico audiovisual nos devuelve a los días en los que ETA interrumpió a tiros un proceso democrático que llevaba camino de convertir a Ordóñez en el candidato más votado a la Alcaldía donostiarra.

2Por su personalidad, no sólo beligerante frente a ETA, sino también en las ramificaciones más capilares del orden del día municipal de la ciudad, Ordóñez pertenece a esa estirpe de personas sobre las que continúas preguntándote qué diría sobre esto o qué opinaría sobre aquello otro, incluso tras su desaparición. Aún lo hago con relativa frecuencia y lo hice especialmente durante los preparativos y la celebración de la Capitalidad Cultural Donostia 2016. Y me respondo: nos hubiera vuelto locos a todos, del alcalde a la oficina del proyecto, pasando por los medios de comunicación y la propia ciudadanía.

3Un detalle colateral: el documental incluye una escena en la que el entonces concejal ya se lamenta de la incapacidad del equipo donostiarra de gobierno de la época a la hora de traducir los proyectos en realidades para conseguir que bajara el precio de la vivienda. Si tenemos en cuenta que en aquel terrible 1995 y en los años precedentes, las hemerotecas confirman el recuerdo de que aquella lluviosa San Sebastián violenta y violentada era a la vez carne de telediario y la segunda ciudad con la vivienda más cara de España después de Madrid, ya tendremos un cuadro más completo de lo que fue aquel tiempo, de sus paradojas y de sus contrastes.

4En lo personal, conocí a Ordóñez dos veces: la primera, cuando un servidor era becario en una emisora de radio ínfima y sin audiencia; la segunda, ya como periodista del DV. En las dos facetas me trató igual, como si yo fuera el periodista más importante de España. No es lo habitual y siempre he creído que esa actitud es más elocuente que cualquier otra cosa que pueda contar.

