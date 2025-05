El popular guipuzcoano de televisión que no se dio cuenta del apagón: «Vivimos 100% independientes de suministro eléctrico» Arturo Requejo, irunés conocido por su participación en Gran Hermano 11 y expareja de la cantante Merche, desvela su particular estilo de vida en un pequeño pueblo de Albacete

I.G. San Sebastián Domingo, 4 de mayo 2025, 11:29 Comenta Compartir

Arturo Requejo sigue dando que hablar. El exconcursante de Gran Hermano 11, conocido por su intensa relación con Indhira Kalvani dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, fue uno de los rostros guipuzcoanos más conocidos en televisión hace unos años. De hecho, el irunés llegó a tomar parte posteriormente en programas como 'Supervivientes', '¡Mira quién salta!' y 'Mujeres y hombres y viceversa', hasta que una vez finalizada su relación con la cantante Merche, optó por cambiar de vida.

A día de hoy vive en Letur, un pequeño municipio de Albacete, en un entorno rural y alejado de los focos, en compañía de su pareja, Tamara Vera, y su hija Sua. «Mientras media Europa estaba sin luz, en esta casa no nos dimos ni cuenta si no llega a ser porque a las 7 de la tarde salí a comprar. Me di cuenta de que estaba todo el pueblo sin luz», advertía a sus seguidores a raíz del apagón eléctrico masivo que dejó incomunicada durante horas a toda España este pasado lunes.

Es más, el guipuzcoano aprovecha para desvelar cómo es su día a día, completamente alejado de todo tipo de suministros eléctricos. «Ya sabéis los que me seguís desde hace tiempo que llevo preparándome desde hace años, en esta casa vivimos 100% independientes de suministro eléctrico, placas solares y baterías», explica antes de aclarar cómo se las apaña para asegurar una necesidad tan básica como la de calentar su hogar: «Nuestra calefacción funciona con una chimenea de leña que nos calienta 17 radiadores de la casa».

Es más, el propio Arturo Requejo, anima a sus seguidores en redes sociales a seguir su ejemplo, dando muestras de que no es tan complejo como pudiera parecer a priori. «Entiendo que no todos podáis poner esto en vuestras casas. Siempre tenéis la posibilidad de hacer el movimiento e iros a vivir a una zona rural para poder ser un poquito más independientes. Y tened siempre preparado efectivo, un hornillo, linterna y radio con pilas para enteraros de lo que pasa. Mínimo eso. Y una despensa, por supuesto«, aconseja.