Paco Roca: «Me he perdido series imperdonables como 'Los Soprano' o 'Juego de Tronos'»

MIKEL LABASTIDA
Domingo, 17 marzo 2019, 10:02

Ha publicado con la editorial Astiberri el cómic 'El Tesoro del Cisne Negro' y ha inaugurado en el IVAM de Valencia la exposición 'El dibujado'. Recibió el Premio Nacional por 'Arrugas' y después ha firmado trabajos como 'El invierno del dibujante' o 'Memorias de un hombre en pijama', que ha saltado recientemente al cine. Paco Roca (Valencia, 50 años) descubre ahora sus gustos en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

- Inocente, soy más de películas. Las series me dan mucha pereza y solo veo las miniseries que ya están terminadas.

- Lo de esperar temporada tras temporada no es lo suyo, ¿no?

- Lo llevo mal. Soy más de algo que se pueda asumir. Con los cómics me pasa igual, lo del formato por entregas y que se vaya estirando no me gusta. Es como un coito que nunca llega, nunca alcanza el fin de la historia.

- ¿Y cuál ha sido la última a la que se ha enganchado y mereció la pena?

- 'Wild wild country' y 'The People v. O. J. Simpson', que ese tipo de formato sí me entretienen. Y soy muy fan de Ricky Gervais, ahora me pillas viendo 'After life'. Son series que no se van a prolongar y eso te da tranquilidad.

- Pero cuando encuentra el título, ¿se da atracón o sabe racionar?

- Me organizo. Veo un rato al mediodía y otro a la noche, por eso se me eternizan. Imagínate si pillo una serie larga...

- Con lo cual usted es de 'esos' que no ha visto 'Juego de Tronos'...

- No. De las grandes series de los últimos años me he perdido bastantes, algunas imperdonables como 'Los Soprano' o 'Juego de Tronos', y esa mítica que sucede en Baltimore...

- 'The Wire'...

- Eso es. Todas esas me ha dado pereza empezar.

- No ha tenido la oportunidad de dejar ningún título a medias...

- Claro que sí, todas las del universo Marvel, tipo 'Daredevil'. Se me han hecho un poco bola y me he dado cuenta de que no tengo cuerpo para ese tipo de producciones.

- Si tuviese que hacer un cameo, ¿cuál escogería?

- Hay dos series que me han marcado: 'Yo Claudio', que hizo vivir a toda España el Imperio Romano, y 'Doctor en Alaska'. En esta última me hubiese encantado salir, era muy entrañable.

- ¿Y de niño tampoco había ninguna que le atrapase especialmente?

- Claro, 'Mazinger Z'. De hecho cuando un día terminó y la sustituyeron por 'Orzowei' me descolocó y me sentí traicionado. La vida no tenía sentido sin 'Mazinger Z'.

- ¿Hay algún dibujo animado que le habría gustado realizar a usted?

- Mira, las series 'Heidi' y 'Marco' me encantaban por el ritmo que tenían. Yo, por entonces, no sabía qué era el manga. Me parecía fascinante que dedicasen tiempo a que la niña mirase cómo el abuelo untaba el pan, por ejemplo. Lo cotidiano formaba parte de esos dibujos. Esos detalles me encantaban. Sus autores han sido referentes para mí y claro que me hubiese gustado hacer sus dibujos.

- ¿Nunca vio 'El coche fantástico' o 'Los vigilantes de la playa'?

- No especialmente. Me pillaron cuando empezaba a salir y no me enganché a ellas.

- ¿Y a un culebrón?

- De eso sí he pecado. Hubo un tiempo en que me enganché a 'Falcon Crest', que ahora con el paso del tiempo pienso que vaya pérdida de tiempo. Mis padres lo veían después de comer y yo, entre cabezadas, también.

- ¿Se ha enamorado de algún personaje?

-Sí, de Maggie de 'Doctor en Alaska'. También me gustaba mucho el locutor de radio. De ese me habría hecho amigo.

- ¿Tiene un malo favorito?

- Me acaba de venir a la cabeza Falconetti, el de 'Hombre rico, hombre pobre'. Después habrán venido otros peores pero yo tengo el recuerdo de ese.

- Lo bueno de que no se implique mucho con las series es que no se sentirá nunca decepcionado con los finales.

- Como el tipo de series que veo no van con sorpresas tipo 'Perdidos' no puedo sentirme decepcionado. Pero la segunda temporada de 'House of cards', la versión inglesa no me gustó. La primera me pareció muy bestia.

- Ya que habla de políticos y entramos en periodo electoral, ¿votaría a algún personaje para presidente del Gobierno?

- Tengo alguien real, a Carl Sagan. Una serie como 'Cosmos' fue de gran influencia. 'Cosmos' me enseñaba mucho y lo he utilizado mucho para mis trabajos. Sagan pasaba de lo atómico a lo estelar, eso en las historias va bien, explicar lo pequeño para contar lo grande.

- ¿Qué pasa en las series que luego no sucede en la vida real?

- Que hay una segunda temporada que permite que las cosas se solucionen, eso en la vida real no pasa. La vida solo tiene una temporada.