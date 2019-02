Javier Cámara: «La primera vez que lloré viendo una serie fue con 'Marco'» El actor Javier Cámara. / R. C. Actor No tiene paciencia para llegar a la última temporada. De niño se enganchó a 'Mazinger Z' y a 'La Pantera Rosa'. Haría un cameo en 'Yo Claudio' como patricio romano MIKEL LABASTIDA Domingo, 10 febrero 2019, 08:32

Se ha puesto en la piel de un político con pocos escrúpulos en 'Vota Juan', la nueva serie de TNT, y el público y la crítica lo han recibido con entusiasmo. Al riojano Javier Cámara (Albelda de Iregua, 52 años) lo conocimos en series como 'Ay señor, señor' y '7 vidas' y después lo hemos visto en películas de Almodóvar, Cesc Gay, David Trueba, Isabel Coixet... Netflix lo reclutó para sus 'Narcos' y HBO lo llevó al Vaticano de 'The Young Pope'. Pasa por esta sala para descubrir sus gustos seriéfilos.

- Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

- Inocente, siempre.

- ¿A qué serie recuerda estar enganchado de niño?

- En realidad a 'Un globo, dos globos, tres globos' y 'La bola de cristal'. Me entristecí mucho por el reciente fallecimiento de Lolo Rico. También recuerdo a 'Marco', y sé que fue la primera vez que lloré viendo una serie. Mi hermana pequeña se sigue riendo de mí, recordando cada navidad que me encerré en el baño el día que la mamá de Marco se iba para siempre, o quizá era cuando la encontraba, no sé...

- ¿Con qué dibujo animado se siente identificado?

- Me gustaba mucho 'Mazinger Z' y la que me sigue gustando es 'La Pantera Rosa'. Esa elegancia, ese movimiento de pelvis...

- ¿Alguna vez se enganchó a un culebrón?

- Pues no. He visto capítulos y escenas divertidas por curiosidad pero eran material para mis abuelas. Cuando era niño, mientras ellas tejían y se calentaban los pies en el brasero de leña, yo hacía deberes. Aquellas voces que salían en los culebrones de la tele no se diferenciaban para mi mente de niño de las voces de las sagas melodramáticas radiofónicas. Ahora cuando voy al pueblo y comparto tardes de sofá con mi madre me encanta ver cómo hay actores y actrices brillando en series diarias donde se rueda muchísimo material cada día. Brillar bajo circunstancias así es de tener mucho talento.

- Cierto, se valoran poco las ficciones diarias. ¿Y tiene algún placer culpable que pueda confesar?

- Nunca he tenido mucha paciencia para ver series. Me gustan mucho 'Homeland', 'Los Soprano' y varias mas, pero ninguna la he terminado. No me aburro, eh, es que se me olvida seguir. Mira, he intentado retomar 'Homeland', por decir que he terminado una, y ando buscando en dónde me quedé; ya he abierto tres episodios y sigo sin saber cuál fue el último que vi. A veces también me he visto mintiendo diciendo que me ha encantado alguna serie porque todos la han visto, pero prometo no hacerlo mas.

- Ha aprendido a mentir. Eso se lo debe de haber enseñado su personaje en 'Vota Juan'. Por cierto, ¿con qué otro político de serie se llevaría bien Juan Carrasco?

- Con muchos, porque es un animal. Un animal político, claro... Le gusta el barro.

- El panorama político está convulso en estos momentos. ¿Qué serie le regalaría usted a Pablo Casado?

- Me gustaría saber qué piensa de Juan Carrasco, él y muchos otros políticos. Así que le invitaría a que la vea en el canal TNT. Seguro que piensa que nos hemos quedado cortos. Partíamos de la base de que la realidad política siempre superará a la ficción, por eso los creadores Diego San José y Juan Cavestany no han querido jugar con personajes reconocibles o reales, la serie se hubiera pasado de moda en tres días.

- ¿Cuál ha sido su último atracón seriéfilo?

- Me vi del tirón la primera temporada de 'The Crown' y me encantó. Me gustan muchísimo esas series plagadas de exquisitos actores y actrices británicos, con esa flema a la hora de actuar.

«He mentido diciendo que me ha encantado una serie porque todos la han visto»

- ¿En qué título haría un cameo?

- 'Yo Claudio' me encantó. La veía con mis padres en el sofá de mi casa en el pueblo. Luego vi a Claudio, Derek Jacobi, en el teatro y cerré el círculo. Haría de un viejo patricio romano deliberando y gritando con su toga blanca en el Senado. Por supuesto sería figuración sin frase -solo gritaría- y moriría en el primer episodio.

- ¿Qué serie española le recomendó a Sorrentino, ya que participó en 'The Young Pope'?

- Desde aquí lanzo mi petición de ayuda. Necesito 'El viaje a ninguna parte', 'El sur', 'Los santos inocentes' y las películas que hizo aquí Marco Ferreri, 'El cochecito' y 'El pisito', pero con subtítulos italianos. Entre las pausas del rodaje intercambiamos cinefilia patria y le prometí todo eso. Sé que tú me preguntas de series y yo te salgo por peteneras...

- No pasa nada. Yo con fantasear que estoy ayudando a Sorrentino me doy por satisfecho. ¿Qué tienen que envidiar los narcos de 'Fariña' a los 'Narcos' de Netflix?

- No tienen nada que envidiar. Grandes historias y grandes equipos artísticos y técnicos tienen ambos. Ahora, si hablamos de presupuesto, estoy seguro que los de 'Fariña' estarían encantados de manejar las cifras de 'Narcos' por episodio.

- ¿Qué final le decepcionó más?

- El de algunas series que he hecho yo y no triunfaron. Les pones todo el ánimo y no pasas de la primera temporada. Esos finales sí que decepcionan muchísimo.