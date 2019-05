DOS HORAS Y QUINCE MINUTOS

Dos estrenos, dos aciertos. Tanto 'Masters de la reforma' en Antena 3 como 'Brigada Costa del Sol' en Telecinco (y Cuatro). Una coproducción con Netflix. Dos estrenos con una duración excesiva. Dos horas el primero, dos horas y 15 minutos el segundo. Es cierto que Mediaset puso dos capítulos, pero uno sólo ya habría sido largo. 'Masters de la reforma', producción de Shine Iberia, sigue la vía de 'MasterChef' o de 'Maestros de la costura'. Pero por parejas. A veces con esos exteriores chiflados tan habituales. Los mandaron a colgar cuadros en paneles colocados en una dehesa extremeña. El tema, quizá más que el de la costura, es algo que la gente conoce. Del jurado, lo mejor la maestra de obras. Los otros, Pepe Leal y Tomás Alía, que parece escapado del reparto de 'Poldark'. El presentador, el cansino Manel Fuentes, que tanto gusta en Antena 3.

La serie de Mediaset, ambientada en Torremolinos en 1977, está protagonizada por el primer grupo de estupefacientes de España. Hugo Silva, Álvaro Cervantes, Jesús Castro, Miki Esparbé y Sara Sálamo son los principales actores. La dirección de arte, la fotografía, la iluminación, el vestuario, el ritmo, la trama... Poco que objetar. La cosa está entre 'La chica de ayer' y 'Los hombres de Paco' con un poco de 'Mar de plástico'. Lo que más chirría es el acento andaluz de Hugo Silva. No hay que ir a Meryl Streep haciéndose la polaca. Ya hemos comprobado que Hugo Silva no es ni Hugh Laurie en 'House' ni Gillian Anderson en 'La caza'. Un británico con un estupendo acento americano y una americana con un perfecto acento inglés (vivió nueve años en Londres de pequeña). Como hemos visto 'Fariña', sabemos que esto de los acentos se puede hacer perfectamente. Por otro lado, está Jesús Castro, que da igual el acento que ponga. El problema es que hable. El muchacho es guapo, ¿pero no le pueden buscar un papel de mudo a lo Harpo?

Les fue bien a las dos. 13,8% de cuota lo de las reformas y 1.666.000 espectadores, y 18,4% y 2.469.000 de la serie contando Telecinco y Cuatro. Yo a veces me conformo con que no estrenen birrias.