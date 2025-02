Grison, multado por la Guardia Civil: «Gracias por no mirar en la guantera» El colaborador de La Revuelta de RTVE vivió un incómodo episodio recientemente al ser multado por la Guardia Civil durante un control rutinario de tráfico

El colaborador de La Revuelta de RTVE, Grison, vivió un incómodo episodio recientemente al ser multado por la Guardia Civil durante un control rutinario de tráfico. El hecho ocurrió en Almansa, donde los agentes le informaron de que circulaba sin seguro desde diciembre, algo que el propio humorista desconocía.

En su intervención en La Revuelta, Grison relató lo sucedido entre risas, aunque con una evidente sorpresa por el descuido. «Me ha parado la Guardia Civil en Almansa. El caso es que me paran y me dicen: 'Oye, mira que nos ha saltado aquí, estamos comprobando tu matrícula y que no llevas el seguro desde diciembre'», explicó, dejando claro que nunca llegó a recibir la notificación, la cual fue enviada a su carpeta de spam. Ante la incredulidad de la situación, David Broncano, presentador del programa, reaccionó con una exclamación: «Ay Dios mío, eso es una movida».

El cómico, resignado, detalló que tuvo que pagar una multa de 1.500 euros y no dudó en hacer referencia irónica a su propio despiste, comparando su situación con la salida de Pablo Casado del PP: «¿Te acuerdas cuando a Pablo Casado lo echaron del PP, que no se lo vio venir?», bromeó.

A pesar de la multa, Grison reconoció que no se había percatado del correo electrónico enviado por la aseguradora, lo que provocó que su seguro estuviera caducado desde hace más de dos meses. «Me echaron sin notificármelo y desde diciembre estoy sin seguro», aseguró. No obstante, se mostró optimista, considerando la posibilidad de presentar alegaciones, ya que la notificación nunca llegó correctamente.

En tono jocoso, Grison agradeció a los agentes de la Guardia Civil de Almansa por no inspeccionar a fondo su vehículo: «Muchas gracias por no mirar en la guantera, porque si no, habrían sido 1.500 pavos más», comentó, aludiendo a los posibles objetos que podrían haber encontrado en su coche.

El incidente no pasó desapercibido para el público de La Resistencia, donde un espectador retó a Broncano a lanzar una onza de chocolate a Grison desde la distancia. Ante el tamaño del dulce, el humorista aprovechó para hacer otra broma relacionada con su multa: «¡Si eso es casi más de lo que llevaba hoy en la guantera!», concluyó entre carcajadas.

