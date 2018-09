'Juego de tronos' y 'El cuento de la criada' luchan por los Emmy Ricky Martin, en el arranque de la gala. / Reuters «Pudimos haber hecho 11, 12, 13 temporadas, pero creo que ellos [David Benioff y D.B. Weiss] querían tener una vida», ha dicho el creador del universo de Juego de Tronos, George R.R. Martin, al llegar al Microsoft Theater COLPISA / AFP Los Ángeles Martes, 18 septiembre 2018, 03:07

Los premios Emmy a lo mejor de la televisión han comenzado con un número musical que mezclaba la política y las bromas sobre la falta de diversidad en la televisión en Hollywood.

«Lo solucionamos / desterramos a todos los cretinos que quebrantaron la ley / ahora pagan condena en un spa de Arizona», rezaba el coro del espectáculo que arrancaron los comediantes Kate McKinnon y Kenan Thompson, y a los que se le unieron otros artistas como los cantantes John Legend y Ricky Martin, y los actores Sterling K. Brown y RuPaul.

El spa en Arizona hace referencia al lugar donde se recluyó el productor caído en desgracia Harvey Weinstein, después de que estallara la avalancha de denuncias de acoso y abuso sexual en su contra. Entre las bromas del monólogo inicial, los anfitriones Colin Jost y Michael Che bromearon sobre el acuerdo al que llegó la familia Obama para producir con Netflix.

«Mi sueño es que lo único que hagan es su propia versión de 'The Apprentice' y tengan mejores raitings», dijo Che. También hablaron de 'Roseanne', que se canceló después que Roseanne Barr publicara un tuit racista. Los Emmy entregaron los primeros premios de comedia, en los que 'The Marvelous Mrs. Maisel' ya sumó cuatro esta noche y siete en total.

Henry Winkler ganó como mejor actor de reparto por 'Barry', a quien se le unió Bill Hader, con la estatuilla a mejor actor principal. «Escribí esto hace 43 años», bromeó el Fonz del viejo programa 'Happy Days'.

Unos premios muy reñidos

La batalla de este lunes no es por el trono de hierro o por escapar de Gilead y su infierno de opresión teocrática, la contienda es por el Emmy.

Las estrellas de la televisión estadounidense comenzaron a llegar dos horas antes del inicio de la gala del llamado Oscar de la televisión en Los Ángeles, donde se darán a conocer los ganadores de las principales categorías, incluida la de mejor serie dramática que 'El cuento de la criada' (Hulu) ganó el año pasado y 'Juego de tronos' (HBO) los dos años previos.

«Pudimos haber hecho 11, 12, 13 temporadas, pero creo que ellos [David Benioff y D.B. Weiss] querían tener una vida», dijo el creador del universo de 'Juego de tronos', George R.R. Martin, al llegar al Microsoft Theater, donde arranca la ceremonia a las 17:00 hora local.

'Juego de tronos', que sigue la disputa de familias nobles por el control de los Siete Reinos, no participó en la última edición de los Emmy porque su séptima temporada se estrenó después de que cerrara el plazo de postulaciones. La última temporada de éste, el programa de ficción más galardonado en la historia de estos premios, se espera para el año próximo.

El sitio de predicciones Gold Derby da ganadora nuevamente del mayor premio de la noche (mejor serie dramática) a 'El cuento de la criada', y además coloca a su protagonista, Elisabeth Moss, revalidando su título de mejor actriz.

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, la serie sobre un régimen teocrático en el que la mujer está sometida a su papel reproductor, captura la atención de Estados Unidos cuando defensores de los derechos femeninos protestan la nominación del juez ultraconservador Brett Kavanaugh a la Corte Suprema por parte del presidente Donald Trump. Kavanaugh enfrenta una acusación de agresión sexual por parte de una profesora universitaria, que afirmó haber sido atacada a principios de la década de 1980 por el juez cuando estaban en bachillerato.

La serie «es una versión extrema de lo que la mayoría de las mujeres en Estados Unidos temen», pero «si gana no va a ser porque estemos en la era del #MeToo, sino porque es realmente buena», dijo Sasha Stone, fundadora del sitio especializado Awards Daily. Aunque 'Juego de tronos' «podría vencer porque tiene un cariño generalizado», añadió la experta, destacando que el programa «ha puesto su centro de poder en manos de mujeres».

Se disputan además el premio a mejor drama la serie de espías durante la Guerra Fría 'The Americans', la serie sobre la monarquía británica 'The Crown', la atrevida 'Stranger Things', el drama familiar 'This Is Us' y el western de ciencia ficción 'Westworld'. Sin 'Veep' en competencia, 'Atlanta' luce como candidata para llevarse la estatuilla a mejor comedia de esta competencia.

Entre los esmóquines y vestidos de gala, destacó la actriz Jenifer Lewis (Black-ish), que llegó al Microsoft vistiendo ropa y zapatos de la marca Nike, para «aplaudir» la campaña protagonizada por Colin Kaepernick, un jugador de la NFL y figura del movimiento Black Lives Matter, que despertó ira entre el presidente Donald Trump y sus seguidores. «¿Qué puedo hacer que tenga significado? Vestiré Nike, vestiré Nike para decir gracias. Gracias por liderar la resistencia», dijo a la revista Variety.

También se espera la llegada de la española Penélope Cruz nominada por primera vez por su debut en televisión: 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', en la que interpreta a la hermana del diseñador, Donatella. El venezolano Édgar Ramírez, que encarna a Versace; su amante interpretado por Ricky Martin; y su asesino, Darren Criss, también fueron nominados.

Antonio Banderas fue nominado por su papel de Pablo Picasso para NatGeo. Es probable que el movimiento #MeToo, que cumple casi un año, tenga nuevamente protagonismo en la gala una semana después de que el poderoso presidente de CBS Les Moonves renunciara tras acusaciones de mala conducta sexual. Trump tal vez se lleve lo suyo, aunque uno de los anfitriones, Colin Jost, dijo que esperaba unos Emmy «menos políticos de lo normal».