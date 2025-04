Elena, la donostiarra que ha conquistado MasterChef tras seis intentos y una segunda oportunidad en la vida: «Es mi momento»

L. G. Martes, 1 de abril 2025, 07:29 Comenta Compartir

Las cocinas de MasterChef han vuelto a encender sus fogones con la emoción de una nueva edición, en la que aspirantes de todas las generaciones luchan por alcanzar su sueño gastronómico. Entre ellos, una historia ha dejado sin palabras a los jueces y ha conmovido a la audiencia: la de Elena, una donostiarra que ha demostrado que la perseverancia y la pasión pueden convertir los sueños en realidad.

«Es mi sueño, por fin. Qué ganas tenía. Es mi momento, soy yo la que está aquí», exclamó emocionada Elena tras recibir el ansiado delantal blanco. Su camino hasta MasterChef no ha sido fácil: se ha presentado seis veces, tiene cuatro cucharas y siente que, finalmente, ha llegado su oportunidad.

Pero su historia de lucha comenzó mucho antes. En 2012, Elena vivió una experiencia límite: «Bajando de un avión, se me para el corazón. Tuve una muerte súbita, estuve siete minutos con el corazón parado y un mes ingresada en el hospital». Este episodio marcó un antes y un después en su vida. Obligada a reinventarse, decidió mudarse a Andorra con su segundo marido, donde hoy trabaja y reside. Sin embargo, su pasión por la cocina nunca desapareció, y la ilusión de formar parte de MasterChef la mantuvo firme en su objetivo.

Elena no es la única concursante con una historia inspiradora. En esta 13ª edición, Hurri, miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, ha emocionado al jurado al compartir su deseo de abrir un pequeño restaurante con su familia. «Cada vez que me voy, mi hija ya es consciente de a lo que me voy. No es plato de buen gusto que sea ella la que sufra las consecuencias de que en una intervención me pase algo», confesó. Su hija Alicia, con una espontaneidad encantadora, tuvo el honor de ponerle el delantal blanco, oficializando su entrada en el programa.

Otro momento entrañable se vivió con la llegada de Ariana, influencer que, a sus 12 años, ya participó en MasterChef Junior en Estados Unidos. Ahora, regresa a la competición con la misma energía y entusiasmo de aquella experiencia que recuerda como «superguay».

MasterChef, en busca de los 100.000 euros

El ganador de esta temporada no solo se llevará el trofeo del programa y 100.000 euros, sino también la posibilidad de publicar su propio libro de recetas y un Máster en Cocina, Técnica y Producto. Pero más allá de la competencia, MasterChef 13 ha querido marcar la diferencia con un fuerte compromiso solidario. A lo largo de las semanas, se rendirá homenaje a las víctimas de la Dana, se realizarán jornadas de cocina en favor del Comedor Social de Cáritas en Plasencia y se apoyará el proyecto Semillas del exconcursante y chef Carlos Maldonado, enfocado en la inclusión social. También se organizará un evento para fomentar la adopción de animales en colaboración con protectoras.

