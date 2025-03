La respuesta de un concursante de El Conquis tras encararse con el cámara: «Vaya trabajo que tienes, chaval, vaya trabajo...»

M. S. Martes, 11 de marzo 2025, 19:28 | Actualizado 20:18h. Comenta Compartir

La tensión ha sido máxima en el último programa de 'El Conquis', ya que Elazar, uno de los concursantes del equipo Corocote ha estallado contra uno de los cámaras del reality vasco y le ha insultado, por lo que el reportero del programa también le ha respondido.

El equipo azul de El Conquistador del Caribe no tuvo suerte en la última prueba con barro del programa, por lo que los Corocotes fueron los únicos en no conseguir puntos, lo que los envió directamente al campamento muy pobre. Y la llegada a la zona de castigo fue la que resultó especialmente dura para Elazar, quien terminó perdiendo los nervios hasta el punto de faltar al respeto a un reportero del programa.

«Vaya trabajo que tienes, chaval, vaya trabajo», decía al cámara el vizcaíno de 51 años y que lleva 20 años trabajando como bombero. «Haciendo el 'tonto' para esto. Te tendría que dar vergüenza», reprochaba el concursante de 'El Conquis' al cámara subiendo después mucho más el tono y exigiéndole: «Que no me grabes, te digo, por favor. ¡Que no me grabes!», proseguía frustrado al no poder avanzar por el barro.

ELAZAR pierde los papeles de una manera INCREIBLE. Gritos, malas palabras, perdida de respeto... ¿Qué os parece? #conquis8ETB pic.twitter.com/e84dr0kg20 — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) March 10, 2025

Aunque lo sorprendente ha sido que el cámara de 'El Conquis' ha respondido al participante. «A mí en lo personal no me faltes el respeto», le respondía el reportero a Elazar. «Es un programa al que te has apuntado voluntariamente y yo creo que me he compartido en todo momento correctamente», seguía el trabajador del reality vasco. Aunque después han vuelto a discutir cuando el reportero le ha dicho a Elazar que no podía lavarse.

Gorka Ibarguren y la expulsión directa de Elazar

La actitud de Elazar, sumada a la tensión general del equipo, contribuyó a que Gorka Ibarguren tomara la decisión definitiva de expulsarlo sin darle la posibilidad de competir en el duelo. Todo comenzó tras la nominación en el campamento, cuando Elazar confesó a su capitán que su idea era marcharse del programa. Esta revelación supuso un golpe inesperado para Gorka, quien, lejos de dejar que su compañero tomara el camino habitual del duelo, decidió que lo mejor para el equipo era su eliminación directa.

De esta manera, Elazar se convirtió en el primer concursante de 'El Conquis' en salir sin disputar una prueba para defender su continuidad. Aunque la decisión del guipuzcoano no fue tomada a la ligera, ya que capitán de los Corocotes entendió que mantener en el equipo a alguien que ya no quería estar allí suponía un «lastre emocional y estratégico para el grupo».