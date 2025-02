La confesión de una concursante eliminada de El Conquis a Julian Iantzi: «No me sentía a gusto con las cámaras»

M. S. Jueves, 27 de febrero 2025, 11:44 Comenta Compartir

Leyre García, la última concursante eliminada de El Conquis ha confesado en el debate de todos los miércoles presentado por Julian Iantzi, que «habría acabado abandonando el programa porque no me sentía a gusto con las cámaras», además de haber revelado que fue un compañero quien la convenció de seguir en el reality vasco.

«Leyre tiene 36 años, navarrica, de Obanos. Viajera empedernida y amante de todo tipo de deportes, sobre todo la montaña. Buscaba en El Conquistador una nueva aventura que sumar a su mochila, pero las cámaras y la convivencia han fulminado sus ganas de seguir superándose», era como resumía Julian Iantzi el paso de la concursante de Navarra por El Conquis.

Leyre: "No me sentía a gusto con las cámaras, y siempre había espectáculo en el equipo" #elconquis6ETBhttps://t.co/pddpTcU7qu — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) February 26, 2025

Aunque el presentador de Lesaka también puso en valor que «en varias pruebas Leyre demostró que podía llegar lejos y mira que lo hizo bien, pero ¿por qué ha tirado la toalla? Puede que eso le restara fuerzas en el sprint final de su duelo contra Marcela», decía antes de que la concursante navarra entrase en plató. «Bueno no te gustan las cámaras, pero mira cuantas hay aquí, además del público y de las miles de personas viéndote al otro lado de la pantalla, yo por comentarlo», bromeaba Iantzi.

«Habría abandonado igualmente El Conquis»

«No me sentía a gusto con las cámaras, y siempre había espectáculo en el equipo», explicaba la navarra, que de haber eliminado a Marcela en el duelo, habría abandonado igualmente la aventura. «Si no abandoné El Conquis antes del duelo fue porque Carra me convenció», explicaba Leyre, ya que, según explica, «no estaba cómoda» y se sintió «superada» por el reality.

Y es que Leyre y Marcela fueron las nominadas que se vieron las caras en la prueba de eliminación del último programa. En un reto que consistía en encontrar tres banderines escondidos en la costa y después escalarlos en una red vertical. Patxi Alonso, el presentador del reality, trató de convencer a Leyre sobre no despedirse del formato. Pero aun así, la navarra se mantuvo firme en su postura: «No quiero participar más en esto. Voy a ganar para ayudar a mi equipo y me voy a ir», aseguraba.

Si bien las dos empezaron con muy buen pie, a medida que el reto avanzaba, Marcela se adelantó en la última fase y acabó superando a Leyre, alzándose con la victoria. Leyre finalmente fue eliminada, siguiendo con la mala racha del equipo Cocorote, liderado por el guipuzcoano Gorka Ibarguren, que ha vuelto a perder a un miembro por segunda semana consecutiva.