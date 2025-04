De la controversia a la reivindicación: Karla Sofía Gascón regresa a 'El Hormiguero' tras la censura de Hollywood

L. G. Miércoles, 2 de abril 2025, 08:14 Comenta Compartir

La actriz Karla Sofía Gascón, primera mujer trans nominada al Oscar por su papel en Emilia Pérez, volvió a 'El Hormiguero' un día después de su cumpleaños para hablar sobre la polémica que la ha rodeado en los últimos meses. Su visita, en un tono desafiante y reivindicativo, estuvo marcada por su defensa ante las críticas que ha recibido por mensajes en redes sociales considerados racistas, que le costaron la censura en Hollywood.

Desde el inicio, Pablo Motos no esquivó el tema y fue directo: «¿Qué has vivido estos meses?». La respuesta de Gascón no se hizo esperar: «Se juntó el hambre con las ganas de comer. Fueron tres años dedicados a una película maravillosa y hubo quienes quisieron destruirla. Para lograrlo, tuvieron que destrozarme a mí. Se unieron personas transfóbicas, sectores de ultraderecha y hasta la competencia de la película».

La actriz defendió su postura ante las acusaciones: «Es ridículo que me llamen racista o incluso transfóbica. No he hecho nada malo. Siempre he apostado por la igualdad, por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI». Además, denunció el «machaque constante» en redes sociales, asegurando que «son mentira» y que «nos dicen lo que tenemos que decir».

Gascón también compartió detalles sobre su experiencia en la gala de los Oscar, a la que accedió por la cocina para evitar la alfombra roja. «Saludé a todo el mundo y luego fui a la fiesta de Madonna. Los profesionales de la industria me trataron fenomenal», afirmó.

Karla Sofía Gascón: «Soy bastante bruta»

La entrevista también trajo una reflexión sobre su personalidad. «Yo era la favorita para ganar el Oscar. Soy muy objetiva conmigo misma», aseguró, admitiendo que la derrota fue un golpe. «Reconozco que soy bastante bruta a la hora de hablar», añadió, recordando su anterior paso por el programa en noviembre, cuando interrumpió a Motos tras referirse a ella como una persona trans. «No me gustan los adjetivos», le espetó entonces.

Respecto a la polémica sobre sus publicaciones entre 2019 y 2024, Gascón reiteró que no tiene problemas con nadie y pidió disculpas por sus formas, pero rechazó ser etiquetada como racista. «Mis palabras fueron sacadas de contexto. No voy a permitir que me hundan por unos tuits tras unos atentados».

También matizó sus declaraciones sobre pensamientos suicidas, señalando que fue «un momento puntual». «Si alguien cree que voy a hundirme, está equivocado. El problema es que no me dejaron luchar». Finalmente, sobre el distanciamiento de Netflix y del director de Emilia Pérez, concluyó con una reflexión: «He acabado entendiendo a todo el mundo».